El defensa del Sporting Babin ha destacado este martes la buena relación que le une a Juan Antonio Anquela, el entrenador rival de los rojiblancos el viernes en El Molinón (19:00 horas). Además, el capitán ha confirmado lo que el técnico del Alcorcón contó recientemente: "Anquela intentó ficharme para el Oviedo en 2017, cuando yo tenía problemas con el anterior director deportivo (Torrecilla)". Finalmente, Babin se fue cedido a jugar a Israel.

“Cuando vi que en Gijón no estaban muy convencidos con él, que el Sporting no lo quería, dije que era un jugador muy interesante. Pero me contestaron que un vecino no podía venir a jugar aquí”, contó Anquela en febrero en 'La Nueva España'.