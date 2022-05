Ángel Torres: "Lo de el director deportivo del Getafe es como lo de Mbappé"

Ángel Torres, presidente del Getafe, ha hablado sobre el futuro director deportivo de la entidad azulona en la renovación como entrenador de Quique Sánchez Flores. Sin mencionar aún el nombre de Rubén Reyes, actual director deportivo del Real Oviedo y que va rumbo al Coliseum Alfonso Pérez, Torres ha comparado el fichaje del director deportivo azulón con el de Kyllian Mbappé por el Real Madrid.

"Todo el mundo ha dado un montón de nombres, algún día tendrán que acertar. El director deportivo del Getafe es como Mbappé: 'tranquilos'. No he visto a nadie pedir perdón y estaba fichado el francés. A ver si vamos a ir el Getafe a por él... tranquilidad. Tiene que haber una dirección deportiva y cuanto más fuerte mejor. El día a día me lo tiene que resolver porque estoy a todo, aunque como me gusta tanto el fútbol no tengo ningún problema. Espero que la semana que viene o la otra se decidirá", ha dicho Ángel Torres.

Rubén Reyes será el próximo director deportivo del Getafe y ya trabaja para el club madrileño. Con él se irá el ex secretario técnico del Sporting, Noé Calleja.