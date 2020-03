Ángela Salvadores, atrapada en Bolonia: "Es un caos"

La jugadora asturiana de baloncesto Ángela Salvadores se encuentra encerrada en Bolonia. Italia ha cerrado todos los negocios del país salvo los de primera necesidad y la farmacias. "La situación es un caos. Hoy nos han enviado un papel oficial que tienes que llevar para salir a la calle. Nos dicen que solo se puede salir para ir a la farmcia o al supermercado. Todo lo demás está cerrado. No hay nadie por la calle. El centro de la ciudad está vacío. Es una situación muy rara, extrema”, cuenta la jugadora del Virtus Bolonia.

“Llevamos desde el 16 de febrero sin jugar. Esta semana ya ni entrenamos. A partir de mañana, ya no sé ni si podré salir a correr. Solo podré salir con ese papel oficial a comprar. Lo peor es no saber cuándo va a acabar todo esto”, relata la jugadora de baloncesto.

Salvadores espera que “en España no pase lo mismo”. “El problema no es tanto la gravedad del virus, que también, sino que no habrá sitio para todos en los hospitales si aumentan los contagios. Sabiendo lo que ha pasado en Italia, espero que en España tomen todas las medidas necesarias”, confía.