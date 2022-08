Ángel Montoro: "Espero jugar 42 jornadas y demostrar que estoy para todo"

Ángel Montoro ha sido presentado este mediodía como nuevo jugador del Real Oviedo en la sala de prensa del Carlos Tartiere. Tito Blanco, director deportivo azul, confesó que el interés por el ex del Granada viene de principios de julio. Ahí se produce una videollamada entre el jugador y el máximo mandatario en la parcela deportiva oviedista donde el jugador hace la promesa de jugar en el Real Oviedo si se dan una serie de situaciones. "Te doy las gracias por cumplir tu palabra a pesar de tener situaciones que podían haber sido comprometidas", decía Tito.

Ángel Montoro expresó su ilusión por formar parte del Real Oviedo. “Para mí la ilusión es muy importante y el proyecto del Real Oviedo me ilusionaba mucho. Espero devolver la confianza del club en mí”, dijo. Además, explicó que sus experiencias en el Carlos Tartiere jugando como visitante habían sido determinantes en su decisión. “He venido varias veces a jugar al Tartiere y lo he sufrido. Ahora lo voy a disfrutar”, sentenció.

Las principales dudas con el fichaje de Ángel Montoro son las lesiones, que han sido su principal caballo de batalla en las últimas temporadas. El valenciano quiso restar importancia a su estado físico y dejó caer que varias situaciones que se dieron en el pasado no tenían nada que ver con sus problemas de lesiones. “El tema de las lesiones a veces vienen de la prensa. Hay cosas que pasaron que no voy a destapar, porque no soy así. Yo espero jugar los 42 partidos. El tiempo pone las cosas en su sitio”, aclaró.