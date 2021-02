Andoni Cedrún analiza el Oviedo-Zaragoza del domingo

ESCUCHA A ANDONI CEDRÚN EN DCA.

Andoni Cedrún asume la realidad del Zaragoza: “Solo le pido a la temporada que haya cuatro equipos peores en la última jornada. Lo firmo ahora mismo”. El exportero añade: “Ya ni me cabreo, es la cruda realidad... La pura impotencia de ocho años en Segunda y ahora solo pensar en salvarse. No hay más. No voy a pegarme contra una pared... Es la realidad: salvarse y nada más”.

“El Zaragoza necesita meter también al Oviedo en el lío. El Oviedo y el Tenerife están haciendo un poco la goma y el objetivo es meter a los asturianos en la pomada para que haya más equipos en la pelea por abajo”, explica en Deportes COPE Asturias. “El Zaragoza tendrá más adelante rivales muy difíciles, equipos de la zona alta, por lo que necesita un colchón de puntos”.

“A ver si el equipo se recupera del bofetón que nos dio el Alcorcón. Fue una derrota que ha hecho mucho daño. Confio en JIM, que nos ha sacado algo del infierno”, apunta. Sobre la baja de Francho Serrano, positivo en COVID-19, afirma: “Es un jugador importantísimo en el centro del campo, con una gran proyección”.