El análisis de Sergio Fernández en #DCA: "No es fácil encontrar mediocentros como Jimmy en Segunda"

El Real Oviedo cosechó una victoria necesaria. Sobre todo para quitarse la presión después de la primera derrota ante el Andorra. El encuentro deja varios nombres propios. Marcelo, Jimmy, Lucas... Todos ellos y el desempeño global los repasamos en Deportes COPE Asturias, con Sergio Fernández, analista y colaborador.

El Oviedo no dejó una gran versión, pero sacó los tres puntos, que era lo que se buscaba: "Se sacó un partido que va a dar mucha tranquilidad en este primer tramo de temporada. Ayudó mucho que el rival está muy mal. El Leganés empezó fatal. El primer partido no fue bueno... Ayer no querían saber nada del balón. Les está costando muchísimo. El Oviedo se aprovechó de eso. No me parece que haya sido tan diferente en cuanto a rendimiento del Oviedo respecto al primer día. El Leganés no fue capaz ni de tirar a puerta, ni de rematar un centro...".

De momento no se están viendo muchas pinceladas de Bolo, más bien se ve un Oviedo con unas virtudes parecidas a las de la pasada campaña: "Creo que se está aprovechando que se puede utilizar todo lo del año pasado mientras se construye lo que quiere Bolo. Y eso es práctico e inteligente. Si el Oviedo se pone a jugar desde atrás, el resultado podría haber sido cualquiera. Y el partido el Oviedo siempre lo tuvo controlado. En el primer tramo de la temporada, en el que no fallar es lo importante, lo clave era sacar los tres puntos, si no se jugaba bien no pasaba nada".

Uno de los mejores fue Marcelo Flores: "Me gustó mucho. Es un jugador que no hay en la categoría. Es muy vertical, encara mucho... Se va a eequivocar mucho, pero es un futbolista que tiene un nivel bestial. A poco que coja confianza, va a ser importante. Es un chico muy involucrado, no da un balón por perdido"

Abel Bretones debutó y lo hizo como titular: "Es un chico que va a cumplir siempre. No creo que nadie le pueda pedir nada. Físicamente muy bien. Si tiene que salir de titular y si tiene que jugar media hora, lo hará bien".

También destacó Sergio Fernández el papel que tuvieron dos jugadores de la cantera, que fueron de lo mejor del encuentro: "Lucas está rindiendo a un nivel bestial. Y luego Jimmy, dentro del propio fútbol no se le valora bien y en el entorno tampoco y si te pones a buscar mediocentros como Jimmy no es tan fácil encontrarlos en la categoría".