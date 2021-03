El análisis de la Segunda División, con Tomás Guasch en DCA

ESCUCHA EL ANÁLISIS DE TOMÁS GUASCH EN DCA.

“De los cinco primeros sólo ha ganado uno. Esta categoría es mortal... En todas partes cuecen habas. Así es la Segunda, nada nuevo bajo el sol. Vienen doce jornadas en las que pasará de todo. A diferencia de la Primera, aquí no siempre ganan los mismos”. Es el análisis de Tomás Guasch en Deportes COPE Asturias.

“El Sporting pasa por encima del líder y luego no puede con el Sabadell. El Oviedo va a Cornellá y Mallorca, empata y casi gana en los dos sitios. El Almería pierde en Ponferrada. ¡Si el Espanyol hace eso, aquí se lía la guerra!”, resume el periodista de COPE, que no comparte el nerviosismo que se ha instalado entre la afición del equipo catalán: “El entorno del Espanyol pensaba que se iba a subir con la gorra, y claro, hubo una primera vuelta de 50 puntos..., pero no, subir no está 'chupao'”, recuerda.

Entre tanto, surgen debates que afectan incluso a Raúl de Tomás. “¡Es el último porro! Dicen que no presiona, que sin él, contra el Logroñés, el equipo estuvo más equilibrado. Me recuerda a una entrevista que le hice a Iván de la Peña, que me respondió: 'me dicen que no corro, pero a los que corren no les dicen que hagan lo que hago yo...'. ¡Poner en duda a RDT! ¡Es como poner en duda a Djuka en Gijón!”.

Tomás Guasch lamenta que la categoría no se detenga por los partidos de las selecciones: “En la Liga hay 42 socios y las normas tienen que ser las mismas para todos. Además, hay jornada entre semana, no se entiende... Pero los clubes no dicen nada cuando hay que quejarse, en la asamblea de junio”. Sin parón, la siguiente jornada trae fuertes emociones. “Sí, y de viernes a lunes. El viernes con el Sporting y el Espanyol. Y el Mallorca no juega hasta el lunes. Y en medio, un Almería-Leganés, casi nada”.