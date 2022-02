El análisis de Luis Rueda en DCA

Tras el empate ante el Amorebieta, Luis Rueda se pasa por Deportes COPE Asturias para analizar el encuentro. ¿Le sirve el empate al entrenador? "Todo tiene una lectura, en función de lo que sucede en el partido. Exigir otra cosa que no sea el empate, me parece atrevido. En frente hay un equipo poderoso en su casa. Otra cosa es que se pueda discutir que el partido del Oviedo haya sido mejor o peor. Pero es que en esto juegan dos y el partido se dio así porque enfrente tienes un equipo que lucha por lo que lucha y no es sencillo jugar en Lezama", destaca Luis Rueda.

Para el técnico, "los argumentos son siempre a posteriori. A toro pasado, todo el mundo opina. No puede ser que el otro día, ante el Almería, hayamos sido muy valientes y que en Amorebieta, no. El partido se dio así y el rival también juega. Tiene sus argumentos. No estuvimos cómodos. Hay un momento clave, el tiempo que pasa desde que te pones por delante. Son detalles. Cuando te pones en ventaja fuera de casa y eres capaz de alargar esa ventaja en el tiempo, el rival tiene que jugar de otra manera", reconoce.

Sobre la acción del tanto del equipo vasco y si Femenías cuenta con responsabilidad, Rueda asegura que "Los fallos a nivel individual es gratuito hacerlo. Para los románticos, si valoramos una colocación deficiente del portero, igual hay que darle a rebobinar unos segundos antes para ver quién falla".

Por último, preguntado por la racha de siete encuentros sin ganar lejos del Tartiere, el entrenador apunta que el Real Oviedo "ha cambiado la cara en casa. Hay que mantener una regularidad. Creo que el Oviedo ha mejorado mucho su capacidad en casa respecto a la primera parte de la temporada, pero fuera le está costando. Prefiero así. Si tengo que firmar algo para lograr objetivos; sería sumar de tres en casa y uno fuera".