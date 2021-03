El análisis de Juanma Castaño en Deportes COPE Asturias

ESCUCHA EL ANÁLISIS DE JUANMA CASTAÑO EN DCA.

El partido contra el Espanyol dejó a Juanma Castaño con una idea clara para el resto de la temporada: “Hay una brecha de calidad respecto a los tres primeros. Mallorca, Espanyol y Almería están un peldaño por encima que el resto. El Sporting está para meterse en 'play off'. El domingo quedó claro que la batalla del equipo de Gallego no es la del ascenso directo. El Sporting les compite a los mejores pero va a ser difícil que dé un paso más. Es la sensación que me dejó el encuentro: su sitio es el 'play off' y llegará sin ser el favorito”.

“El problema para el Sporting es que de esos tres equipos ascienden solo dos. El problema es medirse al que quede en un 'play off'. Será el Almería o el Espanyol, casi mejor que sea el Almería el cruce en una hipotética final por el ascenso a Primera”, dice Juanma Castaño en Deportes COPE Asturias.

El presentador de 'El Partidazo de COPE' no tiene dudas para Ponferrada: “El Sporting pierde mucho sin Djuka. Manu tendrá que liderar el equipo para hacer olvidar esa ausencia. Es una incógnita saber cómo van a responder sin el delantero”. Castaño asume que “la factura del COVID de diciembre está siendo más larga e importante de lo que se esperaba”. “Veo al equipo distinto, no está tan fluido ni juega tan bien como antes. Me gustaba más el anterior a diciembre que el de ahora, y eso que los resultados siguen siendo buenos”, reconoce.

El comunicador gijonés no entiende que el Sporting pueda perder a Manu García si le convocan con la Sub-21. “Es un tema que tienen que solucionar los presidentes. La Segunda División, si cuenta con internacionales, debe parar también. Hay muchos equipos afectados. Y son los mejores jugadores de esas plantillas. Cuando para la Primera, la Segunda tiene esos días partidos atractivos para que la categoría vaya hacia arriba, y esos encuentros se juegan sin los mejores futbolistas. No tiene sentido. El Sporting puede perder a Manu. ¿Y si convocan a Djuka con Serbia?”, se pregunta.

Tras las palabras de esta semana de Javier Tebas, Juanma Castaño considera que “si no hay ascenso, tendrá que haber una venta. Pasa en la mayoría de clubes, no solo en el Sporting. Djuka es el que más mercado tiene, es evidente. Lo que pido es que no se vaya Mariño, creo que es el más importante. Djuka, en los años anteriores, no apareció y si se va, habrá que aprender a vivir sin él y buscar una buena alternativa”.