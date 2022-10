El análisis de Jota Rodríguez en #DCA: "El Sporting fue un equipo sin alma"

La derrota del Sporting fue dura. Y las lecturas que se extraen no son amables. Las curvas llegaron en el calendario y el equipo rojiblanco no estuvo a la altura en Los Cármenes. Jota Rodríguez, del diario As, cree que fueron demasiados cambios los que acometió Abelardo de cara al partido entre semana.

Llama la atención el resultado, y que se dé en un equipo como el Sporting, como expresaba Jota Rodríguez: "Nadie esperaba un batacazo de esta categoría. Sobre todo de un equipo como el de Abelardo, que venía ofreciendo buen armazón defensivo. Un partido sale mal por muchas circunstancias. El Sporting estaba en una jornada en la que no tenía presión. Todo lo que fuera puntuar era muy bueno. Pero nos encontramos con la peor forma de perder".

Y esto lo que hace es que se puedan levantar dudas: "Abelardo asume la responsabilidad. Viendo la alineación hay cosas que no me gustan. No me gustan las rotaciones y menos en defensa. Una defensa que estaba funcionando y estaba coordinada. Luego viene la explicación de que Cali no estaba en condiciones, pero los cambios no me gustaron de inicio. Ayer el Sporting fue un equipo sin alma, un equipo triste. Generó muy poco. Hay crítica hacia varias partes. La defensa era inédita".

La clave estará ahora en ver si el equipo rojiblanco está capacitado para la reacción: "No hay que dramatizar. El Sporting está en una situación cómoda, pero ahora tienes mayor exigencia en el siguiente partido. El problema es la goleada. Si se pierde 1-0 no estaríamos hablando de lo mismo. El 5-0 ya genera dudas. O vuelve a la alineación asentada o puede volver a tener un problema. Fueron demasiados desajustes defensivos. Fue un Sporting completamente distinto"