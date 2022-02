El análisis de José Ramón Rodríguez en DCA

Tras la derrota del Sporting ante el Eibar, el periodista del Diario AS José Ramón Rodríguez hace su análisis en DCA. El entrenador rojiblanco, David Gallego, pidió a su afición que no diera por imposible el play off de ascenso, una situación que para José Ramón Rodríguez, "no se ajsuta a la realidad. Estaba escuchando a Ziganda y qué diferencia de un entrenador a otro cuando admite las cosas. En la rueda de prensa del sábado, podemos ponernos en modo optimista, pero si vemos el partido y las ocasiones del Sporting... así es imposible ganar un partido. Las sensaciones siguen siendo malas".

El periodista de AS recalca que "los datos son demoledores. Quedan 16 jornadas. En las 16 anteriores, el Sporting solamente ha ganado dos partidos y necesita ganar seis ahora. Hay que hacer un ejercicio de fe importante. También es cierto que cada una de las tres incorporaciones aporta".

Por último, acerca de la situación del técnico y su continuidad en el Sporting hasta el final de temporada, José Ramón Rodríguez opina que "la historia se tiene que poner bastante mal clasificatoriamente para que no aguanten a Gallego hasta el final de temporada. Sí que, a lo mejor, una derrota en Miranda, puede hacer retomar una idea que estuvo latente antes del partido en Ibiza. Creo que tanto como se le ha aguantado a Gallego con estos números, no creo que haya muchos equipos así", zanja.