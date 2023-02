Ana González sobre la recompra de Mareo: "Aún no hay negociaciones pero sí conversaciones"

Ana González, alcaldesa de Gijón, ha mostrado su satisfacción por la voluntad del Grupo Orlegi de adquirir en propiedad la Escuela de Fútbol de Mareo, aunque ha aclarado que no existen, por el momento, negociaciones abiertas. "Siendo sincera, negociaciones no ha habido. Lo que sí ha habido son conversaciones sobre si estaban interesados en recomprar Mareo. El Ayuntamiento compró Mareo para que volviera a ser del Sporting algún día. Tengo que confesar que me alegra mucho que el Sporting quiera comprar Mareo. Lo que habrá que hacer será una negociación seria por beneficio mutuo. La Escuela de Mareo es un símbolo de una manera de entender el fútbol y de generar cantera que ha exportado talento en nuestro país", manifestó González.

La alcaldesa asegura que todavía no se han marcado plazos para abrir la negociación de la recompra de Mareo por parte del Sporting. "No hemos hablado de plazos. De lo que hemos hablado es de una primera tasación que todo el mundo conoce. Se hablará en clave técnica porque el Ayuntamiento de Gijón tiene unos terrenos con unas valoraciones muy claras que conoce todo el mundo. A partir de ahí, comenzaría la negociación", declaró.