Ana González: "Este lunes tendremos una reunión telemática con el Grupo Orlegi"

Ana González ha dado más información sobre la relación entre Ayuntameinto de Gijón y Grupo Orlegi sobre El Molinón 2030. "Este lunes tendremos una reunión telemática con el Grupo Orlegi con el resto de concejales y grupos políticos porque el director está en México. Había hablado con Alejandro para que que nos presentaran esa idea tan avanzada".

300 millones de inversión. Decía usted que con 100 se quedó "blanca".

"Me quedo sin color, sinceramente. Hay que conocer el proyecto. Parece que tiene unas connotaciones urbanísticas y aquí hay unas normas. Haremos todo lo posible. Por eso, en esta reunión, han pedido que vayan tanto a la Concejala de Urbanismo como al Director General de Urbanismo y poyectos de ciudad porque hay que ver ciertas cuestiones".

¿Por qué se presenta antes en la RFEF que en Asturias?

"Creo que hay que poner en su contexto esa reunión en la Federación. No sé el grado de información que dieron ahí, por eso no me atrevo a hablar de ella. El Grupo Orlegi, y en concreto Alejandro, son muy respetuosas con Gijón. El territorio debe de tener voz en un tema tan importante".

¿En Oviedo no quieren colaborar?

"Bueno, creo que cada uno asume la responsabilidad de sus decisiones. Un Mundial de fútbol tiene una repercusión mayor que otros deportes y eso sobrepasa las fronteras de Asturias. Es necesaria la colaboración. El espíritu de Gijón siempre es colaboar con otros concejos y querems construir por y para Asturias. Miramos la forma de enriquecernos conjuntamente con el esto de pueblos y ciudades de Asturias".