El presidente del UD Ibiza, Amadeo Salvo, se ha mostrado contundente en Deportes COPE Asturias. El máximo dirigente del equipo balear ha condenado los insultos racistas sufridos por el portero del Sporting, Christian Joel, durante el encuentro que el filial rojiblanco disputó en Can Misses el pasado domingo. "Me gustaría pedir disculpas a Christian Joel y al Sporting por los hechos incontrolados e incontrolables de estos jóvenes. Tuvimos que ser rápidos y contundentes. Hoy nos ha tocado a nosotros, pero mañana puede ser otro club. No se puede permitir", reconoce.

Salvo ha comentado que, además de expulsar a los recogepelotas del club, mantendrán una conversación con ellos y sus familias por unos actos que van en contra de los valores del equipo que dirige. "Esta tarde tenemos una reunión con ellos y con los padres. Este comportamiento no puede convivir con los cientos de chicos y chicas que juegan en nuestro club. Ibiza es una isla multicultural, todos son bien recibidos. En nuestro club tenemos jugadores de los cinco continentes", apunta. Para el presidente del Ibiza, este tipo de actos racistas se deben suprimir de manera total en el mundo del fútbol. "No son niños de ocho o diez años con un nivel menor de madurez. Debemos erradicar estos comportamientos, no solamente de forma temporal, sino permanente", asegura.