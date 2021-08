"Álvaro Vázquez está negociando su salida"

Inicio de temporada

"El arranque ha sido bueno. Hemos mantenido la portería a cero y hemos visto cosas que nos gustan muchos. Somos conscientes del margen de mejora pero queremos competir contra un equipo que nos va a poner las cosas difíciles".

Situación de mercado de los delanteros

"Djuka está a disposición 100%. No sé lo que va a pasar con el mercado pero sé que mañana va a estar a disposición. Álvaro está llegando a un acuerdo para su salida. Mañana no estará con nosotros y no va a entrar en la convocatoria":

Bajas de Guille Rosas, Djuka y

"Repercute seguro. Para eso tenemos plantilla. No tendremos a tres jugadores y saldrán otros que lo harán bien. Evidentemente nos penaliza, pero como no puedo cambiarlo no me preocupa".

Punto en Tenerife

"Tuvimos que esforzarnos muchísimo. Quiero que el equipo valore ese punto. Lo dieron todo y cuando uno da todo hay que darle importancia a lo que se consigue. Sólo hay tres equipos que lleven seis puntos".

Mirandés

"A nivel ofensivo son muy difíciles de contrarrestar. Generan mucho fútbol, asumen muchos riesgos y son muy ofensivos. Debemos hacer un partido muy bueno a nivel defensivo para sacarle algo al Mirandés".

Cómo lleva el mercado y salida de Álvaro Vázquez

"Lo llevo bien. Si el club considera que traer a otro delantero nos hace más competitivos, genial. El club sabe cuáles eran mis inquietudes para dar un pasito más. Yo ahora paso palabra y me dedico a entrenar. Tenemos una buena plantilla".

Jony

"Hay que preguntarle a la dirección deportiva. En el entorno hay tantos intereses... Lo que depende de mí son los jugadores que están disponibles a día de hoy".

Berto, Christian Joel y Pelayo Suárez

"Los tres tienen clara mi postura. Si tienes menos minutos es porque hay otros que juegan más. El club deben de valorar si deben salir, porque tienen potencial, o quedarse y que les pueda costar algo más jugar por la competencia que hay. A mi me da igual que sean más jóvenes o más veteranos, pero es de club".

Miedo a perder una pieza importante y no tener margen de respuesta

"Prefiero pensar que van a llegar jugadores y no que van a salir. Puestos a pensar, prefiero eso".

Pichu Cuéllar

"No hablo de hipótesis. Para qué voy a hablar de cosas que se hablan. Que te respondan los que hablan. No voy a perder en energía en eso".

¿Cambios en el once?

"¿Crees que te puedo responder a esa pregunta? Posiblemente pueda haber cambios. Puede que sí o puede que no".

Respaldo de la afición

"Tener a nuestra afición es lo máximo. Con ellos somos mejores. Tener afición es de las mejores noticias de la temporada por no decir la que más".