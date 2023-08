Álvaro Cervera: "El equipo es muy parecido al del año pasado"

Álvaro Cervera compareció ante los medios de comunicación en sala de prensa antes del debut liguero del Real Oviedo este lunes (21:30 horas) en Tenerife.

Lesiones de Masca y Luismi.

"Hemos tenido mucho cuidado con las lesiones en pretemporada para tener los máximos jugadores posibles para el inicio de liga. Lo de Millán es la rodilla, Luismi es un golpe y Masca sí tiene una rotura muscular. Seoane tiene el tema de los papeles, el resto están disponibles".

Fichaje de Seoane.

"Me parece una muy buena incorpoación para el equipo. Es un buen futbolista. Ha jugado en Primera y en Segunda. Es un gran acierto del Oviedo fichar a ese jugador".

Portería.

"Es una duda, los dos están bien. No sabíamos cómo iba a estar Braat y llegó Leo. Los dos pueden jugar".

Optimismo en la afición con la nueva temporada.

"Sí, la gente tiene las miras muy altas. Hay mucha ilusión y solo se piensa en que el equipo va a estar arriba. Es la percepción que tengo. Hay mucho optimismo en la calle".

Valoración de la plantilla.

"Somos muy parecidos al año pasado, salvo la incorporación de Seoane, que puede jugar en tres o cuatro posiciones y nos da más versatilidad. Por el resto somos muy parecidos al año pasado".

Qué puede aportar Seoane.

"Puede cambiar la dinámica del equipo porque tiene dinamismo, tiene pase, tiene gol, tiene llegada y puede defender. Durante la pretemporada no he tenido la sensación de que mi idea de juego tenga que cambiar".

Jugar con dos delanteros.

"Tenemos dos delanteros porque ha caído Masca. Jugar con los dos es complicado poruqe te quedas sin bala en el banquillo. Mi idea no es jugar con dos delanteros grandes puros porque utilizo menos los extremos. Por detrás del punto puede jugar Moyano, Seoane, Hugo Rama... Mi idea no es jugar con dos delanteros centros".

Alemao.

"Es un rematador potente. La parte con las dos piernas. Dentor del área es muy peligroso, pero tiene cosas que incorporar que necesitamos que incorpore. Cuando buscábamos un punto queríamos que cayese a los espacios, que nos abriese el campo. Es más estático aunque es muy rematador".

Efectivos en plantilla.

"Algún jugador todavía puede salir. La plantilla, en cuanto a número, está bien. Yayo estará con nosotros y jugará con el filial. Nos quedamos entre 20 y 22 jugadores".

Primer rival: Tenerife.

"El Tenerife del año pasado me pareció un buen equipo, me sorprendió que no quedara más arriba. Ha cambiado el entrenador y ha cambiado algún jugador. Enric Gallego es goleador, grande, lo conocemos. Roberto López tiene muy buen balón parado. Tienen dos jugadores en la izquierda que juegan muy bien. Seguirán siendo un buen equipo".

Javi Mier, aún disponible.

"Con Sangalli me enteré el día que se fue, me enteré en el autobús. Me enseñaron un tuit, yo no tenía ni idea. Los jugadores que están, están a disposición y pueden jugar si el club no me dice lo contrario".

Álex Cardero.

"Álex Cardero es un mediapunta de libro. Juega muy bien a fútbol. Lo he puesto en banda porque me gusta que el equipo defienda desde arriba y a él eso le cuesta aún. No tiene la velocidad para jugar en banda, pero también lo he hecho con Hugo Rama. A esa edad hay que jugar, sea aquí o fuera. No me meto en las decisiones de los jugadores ni de los representantes, pero a esa edad creo que hay que jugar".