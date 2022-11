Álvaro Cervera: "Quiero ver más del equipo; defendemos bien pero quiero más en ataque"

Declaraciones de Álvaro Cervera tras la victoria del Real Oviedo (1-0) frente al Club Deportivo Mirandés:

“Estoy contento porque en mi profesión solo vale ganar, pero nos hemos dejado dominar demasiado”.

“Defender bien también es salir después con peligro al contraataque y estamos lejos de eso”.

“Quiero ver más de mi equipo. Me gustaría que el juego no fuese tan angustioso y generar más cosas en ataque”.

“¿Borja Sánchez? Le veo entrenar y me parece de superior categoría. Lo que nos va a dar depende de él”.

“A Luismi le he querido fichar en otros equipos. No me pilla de sorpresa, es un gran futbolista”.

“A Marcelo Flores le ha costado un poquillo, aunque ha hecho lo que le he pedido. Hay muchas expectativas puestas en él”.