Álvaro Cervera: "Pido intensidad, solidaridad y compromiso; no pido jugar bien"

Pésame por el fallecimiento de Pelayo Novo.

"En mi nombre y en el de la plantilla, nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Pelayo Novo. A su familia y a la familia oviedista".

Lesionados.

"Javi Mier, Carlos Pomares y Leo Sequeira. Lo de Sequeira no debe de ser rotura porque será un plazo de dos semanas. Ven un edema, pero no debe de ser una rotura".

Alineación.

"Partido distinto por su forma de jugar. Perdieron contra el Málaga en Anduva y luego pasaron a jugar de una forma distinta. Llevan la iniciativa en casa. Es un partido en el que va a haber que trabajar mucho. Puedo tener dudas con algún jugador, pero más o menos lo tengo claro cómo podemos jugar".

¿Qué Oviedo quiere en Anduva para sacar algo positivo?

"A mí el Oviedo me gusta muchas de las cosas que hace. Lo que me gusta de un equipo es la puesta en acción. No les pido que jueguen bien o mal porque eso depende de muchos factores: de ellos, del contrario, de muchas cosas. Quiero una buena puesta en acción. Intensidad, solidaridad, compromiso. Todo lo que busco en un equipo".

Víctor Camarasa.

"Víctor tiene un problema que arrastra desde hace tiempo y está tratando de engancharse al fútbol profesional. Estamos tratando de ayudarle a salir adelante de su problema. Le veo con mucha ilusión, pero le falta tiempo. Nos ha reconocido que no se ve en cierto puesto. Imagino que nota un tema físico".

"Al equipo le falta juego por dentro", ha dicho en alguna ocasión.

"Es un tipo de juego que me gusta ver, pero que no me gusta mucho hacer. He tenido la suerte de estar en Primera y hay muchos jugadores para jugar por dentro. En Segunda no hay tantos equipos que hacen eso ni tantos jugadores. ¿Me gustaría hacerlo? Sí, pero si trato de cambiar tenemos más cosas que perder que cosas que ganar. Tenemos delanteros y extremos, pero mediapuntas al uso no tenemos".

¿Ha pensado en jugar con tres centrocampistas?

"Si utilizamos tres centrocampistas quitamos un punta. A veces lo he pensado, pero es la pescadilla que se muerde la cola. En Cartagena jugamos con tres centrocampistas. Pienso muchas cosas".

¿Sigue creyendo el equipo en la forma de jugar como antes de la racha negativa?

"Lo que digo es que el equipo, la forma de jugar, no es tan diferente ahora a cuando ganábamos. Ganábamos por ser un equipo rocoso defensivamente que acertaba en una de sus pocas ocasiones de gol. Ahora somos algo peores defensivamente pero algo mejores ofensivamente. A lo mejor no somos tan diferentes. Ahora no salen los resultados y el fútbol, como es lógico, se analiza por ahí. Estamos más tristes. El equipo es muy parecido al del principio".

Mensaje a la afición que mira con preocupación la tabla.

"Vamos a hacer todo lo posible para dejar al equipo lo más arriba posible. Si las cosas no salen como ellos quieren están en su derecho de estar preocupados, por nosotros y nuestro trabajo no va a ser".

Relación con Jesús Martínez estos días en Oviedo.

"Lo vi el dia del partido, el día que jugamos contra el Albacete. Me saludó muy cariñoso y muy simpático. También lo vi en la gala del Salón de la Fama, pero lo vi de lejos porque él tenía otras cosas a las que atender. Desde ahí, no lo he vuelto a ver".