Álvaro Cervera en 'El Partidazo de COPE': "A los jugadores del Oviedo los querría cualquier equipo de Segunda"

¿Estás feliz?

"Sí, claro. Mucho".

¿Dónde puede quedar esta plantilla del Oviedo?

"Creo que tenemos muy buena plantilla. Cualquier equipo de Segunda del décimo para arriba te ficharía a cualquier jugador del Oviedo. Las malas rachas al inicio son muy difíciles de remontar. ¿Dónde vamos a quedar? Si salimos pronto de donde estamos ahora, podremos aspirar a más. Si no salimos de aquí pronto, lucharemos por esto hasta el final".

¿Cambia mucho entrenar a un equipo del sur a otro del norte?

"Cambia la vida. Las dos tienen sus encantos y sus pros, sus contras. Hoy en El Requexón primero hizo algo de frío y luego nos ha llovido, pero en Cádiz cuando te pilla el levante es un problema. Somos gente de fútbol y el fútbol no cambia".

¿Cómo has llevado este tiempo lejos de los banquillos?

"Al principio lo pasé mal. Fueron muchos años en Cádiz y la mayoría buenos, hice muchos amigos. Al principio veía los partidos y los disfrutaba, pero ahora ya los veía analizándolos, ya veía que quería entrar. He tenido la suerte de que ha aparecido el Oviedo y ahí no tienes mucho que pensar".

¿Veías más Segunda o Primera en este año sin entrenar?

"He entrenado más en Segunda que en Primera, no pensaba en que tenía que esperar por un Primera. Disfruto mucho en Primera, pero quizá yo entienda más el juego de los equipos de Segunda".

¿Vas con tu familia a Oviedo?

"La familia no me la llevo. La familia de los entrenadores, cuando tienes hijos, es difícil moverla. Los colegios y esas cosas, es difícil".

¿Te sientes solo?

"Sí, muy sólo".

¿A qué dedicas las tardes, después de el fútbol?

"Ahora solo tengo tiempo para el fútbol, no salimos de ahí. Hasta que no encontremos casa, conozcamos a los jugadores... no nos aburrimos. Todo es fútbol y el equipo que tenemos delante".

¿Conocía Oviedo?

"Viví mucho tiempo en Santander y he venido, pero no la conocía como espero conocerla ahora".