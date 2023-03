Álvaro Cervera: "Mi misión es que el equipo esté ordenado; el resto depende más de los futbolistas"

Álvaro Cervera, entrenador del Real Oviedo, ha repasado la actualidad del Real Oviedo en la previa del partido ante el Tenerife.

Parte médico.

"Luismi está mejor. Tiene un problema, una molestia en la rodilla. Se la ha tratado. Nos han dicho que es mejor que esté unos días tratándose y después volverá a entrenar".

Cómo está el vestuario a nivel anímico.

"A nivel anímico es de entender que, cuando hemos perdido tres de los últimos cuatro, no estamos en la misma situación que antes. ¿Cambiar de plan? Soy de la opinión de que dar volantazos no viene bien en situaciones como en la de ahora. Voy a intentar hacer lo mismo ganando el partido. La diferencia no es tan grande de antes a ahora. Llegábamos a puerta tanto o más que ahora, pero el equipo sigue corriendo y compitiendo. Tenemos un problema, que tenemos dos ocasiones y antes entraba y ahora no. Se nos nota mucho, si no las metemos, las dificultades para tener el balón".

Conceptos para mejorar; lo que le falta al Oviedo.

"El equipo nunca me ha parecido brillante con balón, pero es que yo tampoco lo propongo. No somos de dar diez o quince pases seguidos. Si tuviésemos la ligereza de hacerlo no pasaba nada. No tenemos el tipo de jugadores ni de entrenador para hacer eso. No somos un equipo de fluidez con la pelota".

¿Hay demasiado 'drama' alrededor de la situación del equipo?

"Se palpa que sí, el problema es que no hay ningún equipo entre nosotros y el descenso. No sé si hay drama o no, pero hay preocupación. Veo normal que la gente hable, porque los aficionados ven a su equipo cerca de abajo y se preocupan. Es normal".

Precios populares para el partido ante el Tenerife. ¿Cuánto puede influir?

"Siempre es importante. El campo a favor es importante. Estamos en una situaicón complicada y, con la gente de tu lado apoyando a los jugadores les da más soltura y menos miedo".

Cómo está Álvaro Cervera a nivel anímico.

"El Álvaro Cervera 'persona' también está preocupado, hace su trabajo y lo intenta plasmar. Cuando me voy a casa no me pongo una película de risa porque estoy más triste. En Miranda, alguien me dijo el otro día es que estaba dando muchas órdenes y que no era cosa mía. Hago lo que creo que tengo que hacer. Soy ser humano, soy entrenador. Estoy más triste pero sigo haciendo mi trabajo".

¿Ha hablado con la directiva sobre la situación del equipo?

"He hablado con ellos y están preocupados. Como todos en el futbol. Los que analizamos el fútbol somos los que estamos dentro. Los análisis son más certeros cuando estás en una situacion de puntos confortable. El análisis de los demás va en funcion de los resultados. Los resultados es lo más importante, pero en Miranda tuvimos un larguero y otra debajo de la raya. Yo como entrenador no me olvido de eso porque eso pasó, aunque no es una disculpa".

¿Por qué le hacen gol al Oviedo con más facilidad ahora?

"Creo que la llegada de los contrarios es más o menos la misma. Quizá ahora son más claras que antes, pero en Miranda solo hay un tiro y es gol. No es culpa del portero porque es clara. En Albacete hubo dos ocasiones y una es gol. Las ocasiones que nos hacen son más claras, pero también hay que decir que son más claras a favor".

Borja Sánchez.

"No sé cómo contestar a esto porque me lo lleváis preguntando desde que llegué. El tema de Borja Sánchez es una cuestión mía. Echadme la culpa a mí. Cuando crea que está para 90 minutos y hacer lo que este equipo necesita lo voy a poner, pero creo que es un jugador que está a un nivel físico excelente para desarrollar su juego. No hizo pretemporada y ha parado cuatro veces. Lo voy intentando meter, pero me cuesta verlo ahora mismo en un partido de ida y vuelta con jugadores de 12 o 13 kilómetros. Habrá gente que piense que decide con su calidad pero yo primo más el equipo que las individualidades".

La pasada jornada entró Viti por delante de Juanfran en el lateral derecho.

"El cambio era porque íbamos perdiendo. Juanfran entrena bien, es un tío implicado. ¿Puede ser un cambio? Sí, es una opción".

Los jugadores dicen que el equipo tiene que querer más el balón. ¿Qué piensas del mensaje de los jugadores?

"El equipo necesita salir con el balón, lo cual no quiere decir que lo pueda hacer. Que lo necesite no quiere decir que lo puede hacer. Los tengo en el vestuario y hablo con ellos todos los días. Creo que lo que ellos quieren decir es eso, que necesitamos salir con el balón y no tirarlas todas arriba, pero que lo necesite el equipo no quiere decir que podamos hacerlo".

Mercado de invierno.

"Creo que el mercado estuvo bien. Fichamos un extremo que nos puede ayudar, que fue Raúl Moro. Manu lo que está echando en falta es que estuvo mucho tiempo sin jugar. Le vemos correr por todos lados, pero a veces cuanto más actúas más veces te equivocas. Quiere hacer todo lo que no ha hecho mientras no jugaba, pero necesitamos que esté preparado cuando le llegue el balón. Con Manu necesitamos tranquilidad".

Se te ve en un tono diferente, ¿una victoria arreglaría las cosas?

"En el fútbol solo vale la victoria y la derrota, no vale nada más. No es un tono diferente, contesto lo que vosotros me preguntáis. No te llevo la contraria, solo doy mi opinión. Los entrenadores estamos para dar opiniones".

¿Cómo entiende la plantilla ese mensaje de que los jugadores no están preparados para hacerlo mejor con balón?

"La verdad que no lo sé. Si algo hice yo y se me alabó por ello es que ordené a este equipo. Ahora resulta que el orden no vale. Lo mío es poner orden al equipo y, a partir de ahí, hay muchos jugadores que lo pueden hacer bien. Lo nuestro no es el balón. ¿Que queremos convertir eso en una decficiencia? Depende de cada uno. Lo que quiero hacer es que esté ordenado. El resto creo que depende más del futbolista".

David Costas.

"No es el mejor David que hayamos conocido pero sí puede competir".

Tenerife, próximo rival.

"Muy buen equipo. Sé que en punto no tienen los que ellos querrían, pero me parece uno de los mejores equipos de la categoría".