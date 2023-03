Álvaro Cervera: "En el fútbol el gol se compra; no aparece de repente"

Álvaro Cervera compareció en sala de prensa antes de recibir al líder, la SD Eibar, este próximo sábado (21:00 horas) en el Carlos Tartiere.

Temporada complicada.

“No sé si tenemos mal de ojo pero nos pasan cosas que de normal no pasan. Desde principios de temporada tenemos un alto número de bajas. Es difícil que bajemos de seis. Y luego lo del otro día que ya no es futbolístico. Es extraño. Hace tiempo que dejé de darle vueltas a lo que pasa este año porque te metes en una espiral. Como vienen las cosas hay que afrontarlas”.

¿Ha cambiado la suerte del equipo?

“Hemos ganado los partidos que no hemos jugado tan bien de cara afuera. Tuvimos una temporada que llegábamos poco pero no nos llegaban y con eso nos daba. Ahora siguen sin llegarnos, nosotros llegamos, pero no nos da. Pero tampoco le doy vueltas. Tenemos que seguir así. Estamos llegando y equipos de arriba no nos están creando mucho peligro, pero no nos está dando para conseguir resultados. No tengo varita mágica”.

Montoro se afianza en el once.

“Montoro ha estado bien siempre pero hubo momentos que jugábamos con dos puntas y no lo utilizábamos. Hemos quitado un punta e incorporamos a un centrocampista. Antes no estaba porque yo no lo ponía. Hemos mejorado en fluidez un poco. Sin perder por eso la eficacia defensiva. Pero el problema de este equipo no está ahí, está en que no consigue marcar goles. No es un problema de delanteros. Es un problema del equipo”.

¿Once decidido?

“Podría parecerse a lo de Butarque o a lo de Granada, pero el Eibar lo sabrá. Harán porque no nos salga igual, pero sí se va a parecer al de esos partidos”.

Cambio de segundo punta a mediapunta.

“Necesitábamos un poco más de agilidad con el balón y con dos puntas no nos lo daba. Los “pierdes” para la construcción. Decidi que teníamos que poner alguien más en construcción. Hemos incorporado uno más al centro del campo y lo quitamos de arriba y por eso el equipo parece algo mejor”.

¿Ha mejorado el equipo con este cambio de sistema y de jugadores?

“El equipo ha jugado bien de las dos maneras. Con dos puntas hemos hecho partidos también fantásticos. Y así como ahora tambien recuerdo partidos desastrosos y ahora nos va bien. En el fútbol no hay una tecla, porque hay un rival que te estudia y te va a poner impedimentos. He visto jugar a todos los equipos bien y a todos mal. El fútbol también depende de que te piten un penalti cuando es penalti o de que echen a uno del otro equipo cuando es expulsión”.

Borja Bastón.

“Está haciendo un trabajo tremendo para el equipo, los rivales lo sufren mucho. Somos un equipo que no llega mucho. Borja es un jugador meramente de área, de goles al primer toque”

Visita el líder: Eibar.

"Si me habéis escuchado alguna vez, siempre he dicho que los candidatos al ascenso son Eibar y Alavés, equipos rocosos que tienen claro lo que hay que hacer y que suman buenos futbolistas. Un bloque y buenos futbolistas. Es un líder lógico y merecido, será un partido muy complicado. En Miranda fue capaz de remontar un 2-0. Son un equipo muy bueno y que además viene de un pequeño descalabro cuando lo tenían hecho. Tienen todo: buen balón parado, contrataque, defensa, buen toque de balón… Lo tienen todo".

Razones de la falta de gol.

"Es por algo la falta de goles, depende de varios factores. O porque llegamos poco y cuando llegamos no tenemos acierto, o por otra cosa algo más profundo que no podemos analizar ahora mismo. Es algo corregir en el futuro. Los equipos tienen gol o no, y a este le falta, aunque tenga dos grandes goleadores (Bastón y Enrich) y Manu Vallejo. A partir de ahí no tenemos centro del campo goleador, extremos centradores pero no con gol… Es algo a corregir. En el mundo del futbol el gol se compra, no es algo que de repente aparezca".

Rendimiento de Luengo en Granada.

“Lo vi muy bien. Hizo un partido perfecto en una zona del campo donde ellos tienen para regalar. Defendió a varios jugadores importantes y diferentes y lo hizo sensacional. Imagino que esté contrariado pero no es de los que utilizas poco y en el día a día son difíciles. Él trabaja día a día, no tiene una mala palabra y siempre entrena bien. Si no hubiera sido así hubiera buscado otra solución. Se lo merecía. No era una posición habitual y se habló con él. Y como buen profesional que es, dijo que para adelante”.

Ánimo del vestuario para el sprint final de temporada.

“De ánimo estamos bien. Si no lo estuviésemos el equipo se habría venido abajo. Esto va llegando al final y esperemos salvarlo con este ánimo. No lo podemos perder, porque si lo perdemos encima con todo lo que nos está pasando… Después de Granada yo no puedo decir nada malo. Los equipos a veces tiran la toalla y este no es el caso. Con la fuerza que tenemos hay que sacarlo adelante. Y poner remedio más adelante”.