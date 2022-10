Álvaro Cervera: "Me he encontrado un equipo triste; son muchas cosas las que afectan a un vestuario""

Primeras declaraciones de Álvaro Cervera tras dirigir su primer entrenamiento en El Requexón.

"Estas situaciones no ocurren muchas veces. Entras nuevo y siempre vas.... no con miedo, no es la palabra. Son gente joven, el objetivo era conocerse. Hoy ha sido la presentación".

"Ahora mismo es un equipo triste. No porque ellos lo sean, pero son muchas cosas las que a un vestuario le afectan. Es un equipo que ha tenido la mala suerte de muchas lesiones, de mucha gente que tiene que arrancar. Estoy convencido que por eso están así. Necesitan un punto de partida".

"Esto es un juego pero es un trabajo. Nos debemos a una ciudad, a una afición. Nos debemos a muchas cosas que van más allá del fútbol. Es un sentimiento y hay que sacarlo adelante como sea. Mucha gente depende de lo que hagamos nosotros. Tenemos que hacerlo".