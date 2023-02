Álvaro Cervera: "Creo que somos ligeramente mejores que hace un mes"

Mercado de fichajes.

"La situación de Tomeu a mí me llega por la mañana. Me dicen por la mañana que hay una situación ventajosa para el jugador y que el jugador habla con el club a ver si se podía llegar a un acuerdo. El Tenerife le ofrecía una mejora. Siempre ha tenido un comportamiento expcepcional con nosotros y, si nosotros encontrábamos un portero, yo no tengo ningún problema por el comportamiento que ha tenido. Luego me entero por la noche de que no se pudo hacer. No sé por qué, pero no porque no se quisiera hacer".

Víctor Camarasa.

"Lo mejor es decir la verdad o callarte, así que voy a decir la verdad. Me llama el club por la noche, a última hora, y me dice que está la opción de Camarasa. Ha jugado en Primera, pero es verdad que está tiempo parado. Recibo otra llamada de alguien de mi confianza y me habla del chico. Entonces dije: que me llame él. Me dijo que le faltaba ritmo, pero que se veía bien. Le dije al club que no tenemos mucho riesgo. Si sale bien, es un jugador de Primera. Si no sale bien, no vamos sumar pero tampoco vamos a restar. Es una oportunidad".

¿Está para 90 minutos?

"Él lo que dice es que está entrenando normal. Jugó algún amistoso en el parón de selecciones. Nosotros vamos a ver cómo está físicamente de sus lesiones y de poder aguantar. Según lo veamos tomaremos decisiones".

¿Es mejor este Oviedo que al principio de mercado?

"Cuando llega este mercado de invierno, que es muy doloroso para un entrenador porque hay jugadores que se quieren ir y otros que quieren venir, son todo problemas. El equipo es el menos goleador de la Segunda División y le faltaba rápidez, de ahí viene lo de Manu Vallejo y Raúl Moro, también Leo Sequeira. Juanfran vino para suplir a Miguel Llambrich, que pidió salir, quizá porque por el nivel de Lucas veía más fácil jugar en otro sitio. Creo que somos ligeramente mejores que hace un mes".

Salida de Obeng.

"Hay que decir la verdad: él quería salir, así se lo manifestó al club. Yo contaba con él, de hecho estaba jugando y haciéndolo bien. El club dijo que no podía salir hasta que vino a hablar conmigo y me dijo que había terminado un ciclo aquí y que quería salir".

Posición ideal de Camarasa.

"El Víctor Camarasa que yo conozco es un jugador muy polivalente. Es el típico centrocampista llegador que pisa área contraria. Creo que esa es su posición ideal. Los jugadores de Primera tienen cierta capacidad para amoldarse a posiciones, pero su posición es centrocampista al área contraria".

Manejar una plantilla de 26 jugadores.

"Es complicado. Cuando tienes que hacer tareas o entrenamientos, te queda gente descolgada, pero a estos niveles de temporada siempre hay gente que necesita descansar, lesionada... Hay que gestionarlo y para eso estamos".

Partido contra el Málaga con mucha atención en el mercado en la previa.

"Este mercado está hecho para muchas cosas menos para entrenadores. Es difícil apuntalar equipos, pero se mueven muchos intereses. Este partido es complicado porque vamos a un sitio en el que han cmbiado de entrenador. venimos de una derrota, por qué no decirlo, que nos ha hecho daño. No sé si es de los partidos que más tiramos, más presencia en campo contrario, ellos nos tiran solo una vez y perdemos. A mí me ha dejado trastocado".

El Oviedo no consigue marcar dos gols en un partido. ¿Con los fichajes es más fácil llegar a ese objetivo?

"Trabajamos para eso, pero lo cierto es que llevo tres meses aquí y no lo conseguimos. A veces porque llegamos poco, pero contra el Huesca y el Villarreal no hay que pensar mucho para pensar en cinco o seis ocasiones claras. Si estuviéramos empezando no me preocuparía, porque no las metemos pero estamos empezando. La realidad es que no vivimos tranquilos ningún partido. Han venido jugadores que pueden mejorar esa situación".

¿Está Borja Sánchez para entrar en la convocatoria ante el Málaga?

"Para mí, no. Borja es especial porque es muy bueno, pero hay que sacarlo cuando él pueda ofrecer su mejor versión. Hasta ahora lo sacábamos para echar una mano, pero ni él estaba cómodo ni nosotros tampoco. Con este tema voy a ser muy tajante: a Borja hasta que no le vea bien de verdad, no le voy a llevar. Borja no es un revulsivo, es un jugador importante".