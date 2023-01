Álvaro Cervera: "Borja Garcés nos encaja; tiene características diferentes a nuestros delanteros"

Estado plantilla.

"Mier, Rama y Bastón y Borja Sánchez son baja todavía. Sergi Enrich ha estado enfermo. Luismi ha pasado un proceso de vinitos. Ha habido algunos jugadores enfermos, sin lesión. Sergi es esperar a mañana".

Semana de entrenamientos.

“Nos gusta en las semanas de siete días, jugar domingo y domingo. Cuando tenemos ese espacio siempre hay un día más de recuperación, porque hay otros días muy fuertes. Esta semana hemos metido tres entrenamientos fuertes”.

Estado del equipo.

“La faceta defensiva la puedo intentar manejar. La forma de entrenar, como ves al rival… La ofensiva también depende en parte de mí, pero por muchas cosas que quiera hacer hay un oponente, necesitas cierta calidad… Para mí es más complicado. La parte defensiva sí la manejo bastante bien y en la ofensiva por los pocos riesgos que quiero correr a veces nos cuenta un poco más. El otro día hicimos algunas cosas más de las que a mí me gustan, coger más velocidad… Faltan varias cosas”.

Comparación con Ziganda.

“Por lo que me cuenta la gente que ha trabajado con él tenemos ideas parecidas. Creemos que la base del resultado está en lo que hagamos en nuestra portería. No sé si nos parecemos. Imagino que cada uno tiene sus cosas definidas. Estamos más preocupados de lo que le puede pasar a nuestro equipo que de lo que le podamos hacer al contrario”.

Balón parado.

“El balón parado defensivo era un problema. Que no me preocupaba, pero lo era. Hicimos un cambio arriesgado pero a partir de ahí empezamos a no tener problemas y nos está dando resultado. Y en ataque hacemos alguna cosa pero cuando tienes un sacador como Koba o rematadores como Dani Calvo, sí tienes esos futbolistas va a salir bien. Nos está dando y vamos a seguir igual”.

Rendimiento fuera de casa.

“Nos está costando. Hemos ganado uno que lo deberíamos haber perdido. Nos está costando un mundo. Y vamos salvando porque ganamos los de casa. En Eibar perdimos con un gol de córner, el del Alavés en el último minuto… Perdemos por pequeños detalles. No sé cuál es la clave, pero estoy seguro que sigue pasando por asegurar nuestra portería”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Objetivo.

“Estamos a seis del Play Off y a cinco del descenso. Tenemos que encadenar dos o tres victorias y nos acercaremos arriba. Pero mientras no lo hagamos, nos vamos a quedar ahí”.

Filosofía de controlar los partidos a nivel defensivo

“Me siento más cómodo sin oportunidades. Estuve viendo el partido del Madrid ayer con unos amigos y digo qué bonito para verlo pero qué mal lo estaría pasando como entrenador. Me gusta que las cosas estén controladas. Puede ser un partido cerrado, pero un penalti, una expulsión… Lo cambia todo”

Manu Vallejo.

“Estaba en el filial del Cádiz y lo subimos. Empezó a meter goles y se quedó y ha hecho la carrera que ha hecho. Si pudiese venir sí nos encajaría. Te da varias posiciones y es de los que no pregunta las cosas cuando le dices lo que tiene que hacer”. No desvela si ha hablado con él.

Borja Garcés.

“Garcés es un futbolista siendo delantero parecido a los que tenemos pero con características diferentes. También podría encajar. Hemos visto jugadores pero son parecidos y los hemos desechado. Garcés salió pero tiene características diferentes”.

Huesca.

“Los equipos cortos de resultado a veces cuando no marcas tienes mala racha. Pero lleva tres sin perder. Una mala racha es perder cinco seguidos”.