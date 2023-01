Álvaro Cervera: "Lo de Andorra nos ha hecho daño; tenemos que volver a las sensaciones de antes"

Estado de Costas y Borja Sánchez.

"Están de baja. Costas tuvo en la última jugada el otro día una molestia en la pierna. Borja sigue lesionado y Javi Mier operado. Los tres son baja".

Repaso del partido ante el Andorra.

"El partido era especial por la forma que tienen de jugar. Sabíamos cómo iban a jugar. Creía que la forma en la que íbamos a salir íbamos a poder pararlos y hacerles daño. Intentamos defenderles un poco más adelante porque nuestros delanteros no son excesivamente rápidos y fue lo que nos encontraron ellos. En la segunda parte hicimos un cambio táctico e igualamos el partido pero ya la ventaja era muy grande. Fue un partido desacertado desde la pizarra y en el campo. Si lo volviésemos a jugar lo jugaríamos de otra manera y lo podríamos plantear mejor”.

¿Puedes hacer el equipo que quieres con tantas lesiones?

“Sí, más o menos estamos haciendo lo que queremos. No soy de hacer muchas cosas en el campo. Me gusta entrenar la intensidad, la portería a cero, la defensa… Me gusta que las otras cosas salgan más de los jugadores. Cuando más tengamos disponibles mejor saldrán, porque habrá más variantes. No va a diferir mucho la idea de lo que hacemos por tener menos jugadores”.

Estado de Montoro.

“Cada día mejor. Todos. Montoro, Koba… son los jugadores que dentro de lo que yo pido lo pueden hacer y cuando la pelota pasa por ellos, el equipo es mejor. Van bien. No están para un partido entero, pero cada día van mejor. Pueden jugar 60 o 70 minutos sin problema”.

Llegada de Juanfran Moreno.

“El lateral derecho (Miguelón) tiene una oferta o está interesado en salir. No hemos contado con él y le sale la opción. Se barajan varios laterales y sale Juanfran. Es veterano, pero era el único que venía jugando. El último entrenamiento lo hizo el sábado pasado. Preferíamos uno que estuviese activo, no íbamos a traer a uno que no hubiera jugado en todo el año. Sabe lo que es la categoría y está para jugar”.

¿Planteas jugar con un solo delantero y Koba de mediapunta?

“Koba te da varias posibilidades. Puede jugar como segundo delantero y como centrocampista, pero en el doble pivote todavía no está físicamente. Puede jugar en las dos posiciones. He hablado con entrenadores que lo han tenido y que futbolisticamente rinde mejor de MC pero físicamente rinde peor. Hay que buscarle la posición en el campo para que el equipo disfrute de él y no sufra con él”.

¿Hay espíritu de revancha tras la derrota en Mendizorroza?

“Revancha no. Ellos han pasado una época mala. Han cambiado a jugadores de posición para cambiar la dinámica. Han conseguido ganar después de una mala dinámica, eso les hace peligrosos. Me gustaría parecerme al Alavés porque es un equipo sólido que le hacen pocos goles y están arriba".

Si llegan dos fichajes y no sale ningún jugador, plantilla de 27 jugadores. ¿Cómo se gestiona?

“La idea que yo tengo es la incorporación de dos jugadores como máximo. ¿Salidas? Algún jugador puede salir, pero más porque él quiera jugar más. Las plantillas largas dependen del nivel de vestuario que tengas, de lo sano que sea. El vestuario es muy sano, muy buen vestuario. Si tienes 24 y tienes siete trastos que te la lían sería un problema, pero no es el caso".

Los jugadores que salgan son los que pidan salir.

“Es complicado. Vengo de veterano esto y ahora casi estás en manos de los jugadores. Viene un jugador, te dice que quiere salir y le dices que no. ¿Problema? Empieza a entrenar mal, a haber rumores de que llame el otro equipo… No es que esté pasando, pero me da la sensación y me molesta. Lo tienes a disgusto y tienes que buscar una solución. Que se ocupen de lo suyo y nosotros nos ocupamos de lo nuestro. Es un poco complicado, antes no era así. Hay que manejarlo bien. Un jugador a disgusto no lo puedes tener porque no te va a rendir. Es difícil, porque es propiedad tuya, pero hay casos en los que es así. Cuando un jugador se quiere ir, buscas otro mejor o intentas convéncele para que se quede”.

Llegadas de extremo y delantero.

“El delantero ser diferente. Sergi y Borja son parecidos. Borja más goleador y Sergi de parar la pelota. Obeng es el que más sprinta. Un jugador rápido, que se busque soluciones por él mismo. El extremo que sea rápido. Tenemos a Leo que no es lento y a Viti que es rápido. Por ahí van los tiros. Acertar o no… Ya veremos”.

Importancia del partido ante el Alavés.

“Es importante. Lo de Andorra nos hizo daño. Son cinco goles en dos partidos y no me gusta recibir goles. Es importante ganar pero es también importante volver a las sensaciones. Luego para el resultado pueden pasar mil cosas, pero es importante volver a lo que nos hizo ganar. Es lo que nos va a permitir salir de abajo. Si nos da para llegar arriba, perfecto, pero lo del otro día fue un toque de atención. Para ir arriba tienes que hacer algo más y cuando lo intentas te dan dos bofetadas. Hay que volver a la sensación de antes. Es más fea, pero es la que nos ha dado puntos. Cuando hemos intentado hacer otra cosa no nos ha ido bien”.

Marcelo Flores.

“No tengo ni idea. Es un chaval que entrena y se porta fenomenal. Y es difícil porque tiene cierta popularidad. Entrena muy bien y es un chaval encantador. Es extracomunitario. No se lo que va a pasar con él. Es agradable estar con él. Lo utilizo cuando hay que utilizarlo. Es buen tío y espero que sea mejor futbolistal”.