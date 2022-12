Álvaro Cervera: "Algunos pensarán que ganamos por suerte, pero no me preocupa"

Álvaro Cervera ha comparecido en sala de prensa ante los medios de comunicación después del pase a dieciseisavos de final del Real Oviedo frente al Granada en el Carlos Tartiere.

Análisis del partido.

"Hay que tener en cuenta muchas cosas. Los hemos parado bien, hemos empezado bien el partido. Ellos tienen muy buenos futbolistas y mete cambios en el descanso que son tan buenos o mejores como los que ya tenían. Mejoran el partido con los cambios y nos obligan a defender muy atrás. El 'pero' son las contras nuestras. Hay que trabajar en tenerla más y no regalarla tan fácil. También es verdad que hacemos un trabajo defensivo muy duro y a veces estamos cansados con balón".

Evolución de Koba.

"Le falta físico. Si físicamente se pone bien es un jugador extraordinario. Tiene buen golpeo, buena visión.. Le falta ponerse bien físicamente".

¿Te hubieras creído estar en media tabla y dieciseisavos de Copa cuando llegaste a Oviedo?

"Uno siempre es optimista cuando va a los sitios. No sé qué te hubiese dicho si me hubieses preguntado, pero está siendo complicado. Hay gente lesionada, nunca marcamos más de un gol... Tenemos margen de mejora. Espero que los resultados sigan siendo así y que el juego sea algo mejor".

¿Preferencias para el sorteo de dieciseisavos?

"No sé ni quién entra en el bombo, no tengo ni idea".

Oier Luengo.

"Le he visto bien. Utilizamos a todos los jugadores a la hora de defender. Los centrales necesitan contacto. Evitamos que los centrales estén muy expuestos y lo ha hecho muy bien".

¿Cómo se explica que haya tanto 1-0 a favor?

"No se puede explicar. Me gustaría estar más tranquilo en los minutos finales. Cuando algo se repite, no es casualidad. Algo haremos bien. Seguramente algo podemos hacer mejor y otras cosas haremos mal. No todo es suerte. Y si piensan que es suerte, no me va a preocupar. Conmigo los resultados no suelen ser divertidos, suelen ser cortos. Y si son largos, que sea a favor".

Tomeu Nadal.

"Ha estado espectacular. Me alegro porque es un chaval espectacular. Cambiar a un portero no es fácil y él se ha portado espectacular".

Mercado de invierno.

"Todo el mundo ve al equipo y vemos que defensivamente nos manejamos bien. Nos hace falta gente que nos lleve la pelota al área contraria. Necesitamos jugadores que, incluso cansados, sean capaces de llevar la pelota a la portería contraria".

¿Koba de mediapunta?

"Es la posición ideal de Koba, la mediapunta. ¿Puede jugar de mediocentro? Sí, pero para mí tiene carencias defensivas"

Rival de Primera en Copa.

"¿Un Primera? Pues bienvenido, el que toque estará bien. Yo estoy pensando en el Andorra que es muy complicado".