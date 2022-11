Alonso Aceves: "Si mandas 100 mexicanos a Europa, unos 20 te van a responder"

Alonso Aceves, lateral izquierdo del Real Oviedo, ha concedido una entrevista al canal de Youtube 'Jóvenes Futbolistas MX'. El jugador mexicano, cedido por Pachuca, contó cómo se hizo su fichaje por el conjunto azul. "Almada - su entrenador en Pachuca- me marcó y me dijo que existía la posibilidad de venir, que él no quería cortarle las alas a ningún jugador con oferta de Europa. Para un jugador mexicano, jugar en Europa es lo máximo. El simple hecho de venir es arriesgar", reveló.

Además, Aceves sorprendió aclarando que nunca ha pagado a Pachuca. "Nunca me han pedido dinero.Es común que la gente piensa que uno paga y por eso está aquí. Nada de eso". Cree Aceves que sería bueno para la Liga MX lograr algún convenio con ligas europeas. "Sería una buena forma de exportar talento mexicano. Le conviene a la liga y a la Selección de México. Si mandas 100 jugadores te funcionarán 20, pero esos 20 estarán a buen nivel".

Reconoció que la adaptación no fue sencilla. "Los campos son todos muy bonitos, mojan el césped, los balones son diferentes, el arbitraje es diferente... esos pequeños detalles terminan sumando. Se vuelve una diferencia. El nivel de los jugadores te exige dar el 100%. En esta liga los pequeños detalles son muy importantes, los resultados suelen ser muy cortos y te castigan mucho los errores".

Resaltó también su buena relación con Marcelo Flores. "Me hace sentir bien no sentirme el único de fuera. El primer partidos que jugamos juntos nos fue muy bien y colaboramos bien juntos".