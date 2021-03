El Almería retiene a su delantero en el parón de selecciones

El lunes debería incorporarse a la selección de Nigeria y no lo hará. Su club no se lo permite. El Almería, rival directo del Sporting en la zona alta de la tabla, retiene a Umar Sadiq ante la convocatoria de Nigeria. Este viernes, el equipo andaluz ha comunicado que su delantero se quedará debido a que, ante la pandemia, no existen las condiciones para que el atacante pueda viajar.

Jordi Folqué, periodista de COPE Almería, explica que “era su primera convocatoria” y que “según el club no se cumplen las condiciones de sanidad, ni burocráticas, ni de seguridad; desde el Almería entienden que si las eliminatorias sudamericanas no se han disputado y al haber otros clubes en Europa como el Ajax, que no permiten irse a sus jugadores africanos, el Almería no dejará que Sadiq se vaya”.También, la competición francesa ha comunicado que no dejará viajar a sus internacionales en el caso de que disputen partidos fuera de Europa.

La Segunda División se encuentra en su tramo final y los clubes tratan de encontrar cualquier resquicio legal para contar con sus futbolistas. Sin embargo, el Sporting sí que perderá la próxima semana a Djurdjevic y a Manu García, quienes se incorporarán a los combinados de Montenegro y España sub-21, respectivamente. El entrenador rojiblanco, David Gallego, destacó este viernes el compromiso de Djuka, que renunciará a jugar con Montenegro si los rojiblancos juegan las eliminatorias por el ascenso.