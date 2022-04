"Algunos futbolistas no hicieron caso a las indicaciones de los agentes"

La Policía Nacional, en un comunicado hecho público este lunes, reconoce que están investigando los hechos acaecidos en El Molinón al término del partido para trasladar un informe a la Comisión Antiviolencia. Varios agentes saltaron al terreno de juego al finalizar el encuentro para evitar que la trifulca fuera a mayores. El inspector Pedro Aguado se ha pasado por Deportes COPE Asturias para analizar lo vivido en el derbi asturiano.

Respecto a las declaraciones de miembros del Sporting, que indicaban que algunos agentes habían golpeado a integrantes del equipo rojiblanco, Aguado asegura que "bajo el respeto que debe haber en todas las declaraciones en los medios que puedan realizar algunas personas implicadas, precisamos que toda intervención se rige por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, que los efectivos se encargaron de separar a los jugadores; la Policía solamente dio protección a los jugadores y a los árbitros".

Aguado admite que "las declaraciones de Martí no se ajustan a la realidad, el empleo de los medios fue gradual y proporcional". En algunos casos, el inspector asegura que "algunos futbolistas no hicieron casos a las indicaciones de los agentes" y reconoce que "hubo algún comentario inapropiado hacia los efectivos policiales". Desde la Policía aseguran que "en competiciones deportivas existe la UCO y se graba en todo momento las zonas del estadio".

En el túnel de vestuarios, asegura Aguado que "en el túnel de vestuarios hubo que hacer un despliegue para que no continuasen los incidentes". La investigación culminará "en breve", ya que aún se están recabando los datos. El inspector admite que "el único objetivo de la Policía es garantizar la seguridad ciudadana y entendemos que estas situaciones deben normalizarse, todas las personas implicadas deben poner de su parte y una adecuada convivencia comienza por el acatamiento de las normas, aunque haya algunas que no nos gusten". Por último, recalca que "en cuanto al público no hubo incidentes y destacamos una gran colaboración y un excelente comportamiento".