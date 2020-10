"Si algún día puedo volver al Sporting, sería el tío más feliz del mundo"

Sin conocer aún su futuro más inmediado, porque hasta el lunes puede cambiar de equipo, Mathieu Peybernes recibe este domingo, en principio, al Sporting, club al que elegiría sin duda como destino sin pensarlo: "Si algún día puedo volver al Sporting, yo sería el tío más feliz del mundo". Lo dice en su entrevista en Deportes COPE Asturias.

"Me tengo que centrar en el partido contra el Sporting. Hablé con la dirección deportiva, con el míster. Me quieren dar una oportunidad para seguir y tengo que aprovecharla. De momento estoy aquí, en Almería", dice, sabedor de que el fútbol cambia de un día para otro. Así ocurrió hace un año, cuando el Lugo le abrió las puertas. Peybernes fue feliz en Galicia: "Un club humilde, una ciudad pequeña, un trato excelente y tuve un buen año futbolístico consiguiendo al final la permanencia". A su lado, "el mítico Roberto Canella", como le define el central francés.

Su salida del Sporting

"Del Sporting no puedo decir nada malo. Solo tengo buenos recuerdos. Si la vida me da la oportunidad un día de poder volver a Gijón, yo sería el tío más feliz del mundo", asegura el central francés, que amplía su versión sobre su salida del club hace un año: "No fue decisión mía. Yo quería seguir en Gijón, estuve muy bien en el club, en la ciudad con la familia. Fue una decisión de la dirección deportiva, fue una pena. El fútbol es así, no siempre podemos hacer lo que queremos. Al acabar la temporada, me quedé con el piso de Gijón, en mi cabeza estaba seguir. Hablamos con Miguel (Torrecilla), que me dijo que iba a hacer el esfuerzo para que me quedara, pero no lo hizo, él quería probar otras opciones. Yo estaba de acuerdo en bajarme el salario, pero la última parte (el Sporting) no quiso pagar lo que había que pagar al Lorient, y no se pudo hacer".

Sobre el actual Sporting, Peybernes ve "un equipo que compite bien. No vinieron muchos fichajes, pero tienen una plantilla muy buena. Ojalá asciendan el Almería y el Sporting". El defensa también valora el gran momento de Djuka: "El míster le da mucha confianza, está liberado. Es un jugador que siempre trabaja por el equipo, se lo merece. No fueron fáciles sus dos primeros años. La afición le pide mucho, y es normal que así sea".