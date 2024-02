Álex Millán, el 'fichaje' del Oviedo para la recta final: "Con este equipo voy a la guerra"

El Real Oviedo deja atrás el mal partido en Valladolid enfocándose ya en lo que queda de temporada. Catorce partidos donde los azules tienen el objetivo de asaltar los puestos de playoff de ascenso a Primera División.

Entrenamiento y rueda de prensa de Álex Millán

El Oviedo ha regresado a los entrenamientos este lunes después de la derrota en el José Zorrilla pensando ya en el Levante UD, este próximo sábado (18:30 horas) en el Carlos Tartiere. Antes de la sesión ha comaprecido ante los medios de comunicación Álex Millán, que regresó a la convocatoria este pasado viernes en Pucela tras su lesión de rodilla.





Vuelta a la convocatoria ante el Valladolid. "A nivel personal, contento de volver a una convocatoria. Me encuentro bien. Hay que ir poco a poco. Es una lesión larga que hemos sufrido todos. No estoy al 100%, pero estoy trabajando mucho para estar lo más cerca. Esta semana es muy importante para intentar volver al 100%. Estoy cerca, pero queda trabajar".

Proceso de recuperación. "Ha sido duro. Tenía mucha ilusión por llegar aquí y no ha cambiado: sigue siendo la misma ilusión o incluso más. Tenía ganas de llegar a un sitio nuevo. He tenido suerte de trabajar junto a gente increíble. La espera se ha hecho larga, pero ya estamos más cerca. Tengo muchas ganas".

Trabajo en El Requexón. "Desde que me dejó el cirujano me puse en la cabeza que tenía que bajar a El Requexón pronto. A los cuatro días estaba aquí. Era mi forma de conocer a los compañeros, entrar con ellos. Creo que ha sido un camino duro, pero les agradezco todo lo que me han ayudado".

Regreso a la lista con derrota. "A nivel personal es muy ilusionante volver después de tanto tiempo. A nivel colectivo, frustrado porque el partido que queríamos no se dio, las cosas no salieron. Son tres puntos y tenemos la oportunidad de darle la vuelta este sábado. Estoy confiado de que le vamos a dar la vuelta".

Mario y Tarín, compañeros de lesión. "Hemos hablado mucho entre los tres. Hemos hecho mucha piña porque somos compañeros que hemos vivido lo mismo. Hemos tenido la suerte de compartir vestuario con Santi Cazorla que nos ha ayudado mucho y nos ha dado confianza en el día a día. Rodri Tarín me ha ayudado mucho porque también ha vivido la rotura del ligamento cruzado. Apoyarme en él ha sido vital".

Cómo recuerda la lesión. "En el momento de la acción noto algo, pero no fue demasiado doloroso. Hay otros compañeros que no tan un chasquido, pero yo no noté eso y no pensé que fuera tan grave. Estoy seguro de que soy mejor jugador. Las cosas pasan por algo y a mí me ha pasado".

Viajar a los partidos de fuera con el equipo. "Para mí era una forma de estar cerca del equipo. Venir al Oviedo no me lo pensé ni un ommento y quería viajar, estar con ellos y celebrar las victorias. Estoy muy contento de haber ido a los partidos de fuera porque me ha hecho estar dentro del equipo".

Cómo se imagina la vuelta a la competición. "La verdad que no he pensado mucho en eso. Me encantaría debutar en casa viendo como está el Tartiere. Espero poder ganar en mi vuelta. Hay que seguir ahí, hay que seguir apretando".

Cómo se encuentra. "Nunca me puse plazos. Al final llego para lo que el míster decida y el equipo necesite. Voy a tratar de darlo todo de mí para conseguir el objetivo".

¿Por qué vuelves mejor futbolista? "He tenido mucho tiempo para pensar en mí, he invertido mucho tiempo en mi recuperación. Antes no pensaba tanto. Tienes que admitir que te has lesionado y, como dice Sebas, tienes que estar como un 'cocodrilo' metiéndole horas. Tengo ganas de hacerme un nombre aquí".

Problemas del Oviedo fuera de casa. "Ya llevamos 28 jornadas, sabemos lo que es ir fuera de casa. Sabemos que es una liga donde es coplicado ganar fuera de casa. Tenemos que conseguir esa regularidad y creo que encontraremos esa dinámica de sumar fuera".

Próximo rival: Levante. "Tengo mucha confianza en este equipo. Veo como trabajamos todos los días y con esta gente voy a la guerra. El Levante es un buen equipo, pero hemos demostrado que contra los de arriba podemos jugar de tú a tú".

