Álex, hermano de Víctor Campuzano, en #DCA: "Está trabajando como un animal"

Víctor Campuzano vuelve a estar en el foco de la polémica arbitral relacionada con el Sporting. Su gol anulado ante el Deportivo Alavés sigue siendo centro de debate entre el sportinguismo, como sucedió ante el Real Zaragoza en El Molinón. Hemos hablado con Álex Campuzano, hermano del jugador del Sporting, que jugó en el Praviano la temporada pasada y que ahora juega en la Kings League de Gerard Piqué para el equipo del Kun Agüero. Álex cuenta en Deportes COPE Asturias cómo ve a su hermano Víctor que, entre las lesiones y el VAR, sigue sin tener la suerte de cara en su etapa en Gijón.

¿Qué tal el cambio del fútbol modesto asturiano a los focos de la Kings League?

"Fue algo que no me esperaba. Envié mi vídeo, como mucha gente, pero no sabía la repercusión que iba a tener. Es algo fuera de lo normal".

¿Has hablado con Víctor del gol anulado?

"Hemos hablado por WhatsApp, pero no hablamos de la jugada porque no solemos hablar de fútbol entre nosotros".

Imagino que habrás visto la jugada. ¿Qué piensas?

"Sí, la vi en directo. No pude ver todo el partido, pero me saltó una notificación y me puse a ver la jugada. Estaba con mi pareja y nos quedamos 'flipando' porque no veíamos fuera de juego por ningún sitio. Sacan una toma de seis segundos, que tuve que parar la imagen, y además está mal tirada la línea porque hay un jugador al que no se le ve porque le tapa Víctor. Ya van dos (risas)".

Ya van dos goles anulados. Zaragoza y Alavés. Tu hermano no termina de tener suerte en el Sporting.

"No puede hacer más, no depende de él. Todo lo que está en su mano lo hace. Se merece mucho más, pero así de injusta es la vida y el fútbol. La de Zaragoza no es falta porque ni ve al jugador del Zaragoza y la del Alavés no puedes tirar una línea en la que no ves a un jugador".

Lesiones, goles anulados... ¿Cómo ves a tu hermano anímicamente?

"Mi hermano ha pegado un cambio. Después de lo mal que lo ha pasado, mentalmente se ha hecho más fuerte y físicamente también porque está trabajando como un animal. Desde fuera es frustrante que no le salgan las cosas, pero él tiene muy claro su mentalidad: aportar lo máximo en lo que le pida el míster. Creo que lo está haciendo muy bien y espero que se vean los resultados de ese trabajo en la sombra que nadie ve o que nadie conoce tanto como los que estamos cerca".

¿Qué importancia tiene la familia cuando a un jugador no le salen las cosas como es el caso de Víctor?

"Somos muy importantes. Cuando estuve mal y rompí el cruzado, me estuvo apoyando. Me dedicó los goles que marcó. Cuando se fue a jugar a Madrid, mi madre y yo nos fuimos con él. Mi padre el pobre trabajaba y tenía que subir y bajar desde Barcelona. Estamos para lo bueno y lo malo. Cuando toca lo malo, estamos con él. Cuando hablamos con él le decimos que siga trabajando porque lo está haciendo muy bien. La recompensa llegará porque tiene que llegar".

A pesar de tantas cosas, él tiene muy claro que quiere triunfar en el Sporting.

"La mentalidad de mi hermano es así. Cuando fue al Sporting la gente le tomó por loco porque dijo que quería subir a Primera (risas). Muchas veces en la vida las cosas no salen como quieres, pero él trabaja más porque es muy 'cabezón'. No se va a conformar con lo que hay. En el Espanyol no le dieron bola al principio porque era muy joven, pero luego se ganó los minutos como al principio de este año con Abelardo. Él sabe quién es y el trabajo que está haciendo".