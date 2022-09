Álex Gálvez en #DCA: "El Sporting nunca me llamó para volver; en Gijón he sido muy feliz"

Álex Gálvez volverá este viernes a un sitio donde fue feliz. El central ahora en el Ibiza se enfrentará en El Molinón al Sporting, después de haber militado en la disciplina rojiblanca durante dos temporadas, alternando el filial y el primer equipo. Será un partido especial, como reconoció en conversación con Deportes COPE Asturias.

El año pasado ya disputó unos minutos con el Ibiza en El Molinón, por lo que sabe que se siente al volver a pisar el estadio: "Son sensaciones bonitas, bonitos recuerdos. Es una ciudad que me dio la oportunidad de poder vivir un momento único y soñar, que es lo que todos queremos cuando somos jóvenes. Tengo unos recuerdos magníficos".

En la retina de Álex Gálvez está su llegada al fútbol profesional: "Fue el club que me dio la oportunidad de crecer, de soñar, de debutar en Primera. Y más de la mano de Preciado. Siempre me viene eso a mí y a mi familia a la cabeza. Lo bonito que fue todo".

Unos recuerdos que le habría gustado volver a repetir: "Nunca me ha vuelto a llamar el Sporting. Me habría gustado haber recibido esa llamada. A uno le gusta estar en sitios donde ha sido querido, donde ha sido feliz, donde ha aportado cosas positivas... Nunca me volvieron a decir nada, no tuve la oportunidad".

Gálvez jugó en el Sporting en Primera, lejos de los años de sinsabores en los que se encuentra ahora el conjunto rojiblanco: "Da pena. Es un club que tiene todo para ser un equipo de Primera. La ciudad es magnífica, las instalaciones son terribles, la afición siempre está apretando y volcada. Te queda ahí la cosa de que se ha podido gestionar mejor y de que se le ha podido sacar más rendimiento para que pudiera estar más tiempo en Primera".