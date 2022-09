Alescio Lisci sobre Milovanovic en #DCA: "Aún tengo el informe donde recomendé que se quedara en el Levante"

Alessio Lisci, ex entrenador del Levante en Primera División, fue también entrenador del nuevo fichaje del Sporting: Uros Milovanovic. El técnico italiano ha atendido la llamada de Deportes COPE Asturias para dar su opinión sobre el delantero serbio.

¿Cómo es Uros Milovanovic como futbolista?

"Llevo años sin verle, desde que se fue del Levante, pero por lo que le conozco, porque pude entrenarle, creo que puede aportar muchas cosas".

¿Por ejemplo?

"Donde destaca 'Milo', que se hace llamar así, es en el área. Tiene muy buen remate con ambas piernas y de cabeza es muy bueno. Gracias a su físico es capaz de peinar muchos balones. Tiene cosas que mejorar y supongo que lo habrá hecho estos años porque es un trabajador".

¿A qué jugador se pude parecer?

"No me gusta compararlo con nadie. Cada jugador tiene sus características, sus matices. El perfil de Milo es de un jugador con mucho físico y con mucho gol en el área".

¿Por qué no se quedó en el Levante?

"No lo sé. Aún tengo un informe en mi casa donde recomendé que se quedara en el filial. Luego entran una serie de cosas económicas y de dirección deportiva en las que no participo. Hay jugadores que, aunque se quieran, luego no se puede. Yo en el informe puse que se tenía que quedar, pero era solo el entrenador del juvenil. No tomaba las decisiones".