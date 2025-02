Alemao levanta la voz: "Es jodido y difícil de entender tener dos jornadas seguidas con arbitrajes así"

Alemao recibió el premio a Jugador Cinco Estrellas del mes de enero en el Real Oviedo. El delantero brasileño es el máximo goleador del conjunto carbayón esta temporada con 12 goles en 26 jornadas, solo por detrás de Myrto Uzuni y Luis Suárez.

Empate ante el Eldense y polémica arbitral. "Contentos por lo que conseguimos hacer. El Eldense estuvo bien en bloque bajo, no nos regaló nada. Nosotros insistimos, peleamos hasta el final para marcar gol. Creo que por una decisión arbitral no conseguimos llegar al gol. La mayoría piensa que no es falta. El árbitro estaba cerca y no pitó. Colombatto toca el balón y el árbitro creo que no tenía que pitar en el VAR algo que vio a dos metros. Toca trabajar para ganar otro partido en casa".

Arbitrajes. "Es jodido. Tener dos jornadas con cosas así. Es difícil de entender, pero hay que seguir. Tenemos muchas jornadas a jugar y dependemos de nosotros. Tenemos que estar mejor como equipo para conseguir hacer más daño a los rivales y ganar los tres puntos que es lo más importante".

Arbitrajes a Alemao. "Esto es cosa del fútbol de hoy. A los delanteros nos pitan más cosas que a los centrales. Pasa en todos los sitios, en Brasil tambien. Estoy muy tranquilo con esto porque sé que no va a cambiar hablemos lo que hablemos aquí. Hay que saber jugar con eso".

Gran temporada a nivel personal. "Estoy contento con los goles que llevo. No estuve muy bien a principio de temporada, tardé algo en hacer mi primer gol, pero a partir de ahí he cogido una racha buena. Es importante para mí ayudar al equipo a hacer goles y a hacer daño a los rivales".

Mejora del año pasado a este. "El primer año tuve muchos retos individuales y a nivel de plantilla. Tuve que adaptarme al fútbol de aquí y gané mucho aprendizaje. Todo eso de la pasada temporada me ha ayudado en esta segunda temporada. Estoy contento de tener más éxito este año".

Mejora con respecto al año pasado. "Estoy más 'fino' en aspectos técnicos. Me lo exijo en los entrenamientos, trabajo mucho con el cuerpo técnico en esto. Estoy más adaptado al fútbol español y físicamente estoy más delgado que cuando llegué".

Objetivo de goles a final de temporada. "Tengo el objetivo de marcar todos los partidos. Ojalá marque en todos los partidos de aquí al final".

Jugar con dos delanteros. "Jugué un partido con Fede Viñas y con Paraschiv también he jugado varias veces y creo que sale muy bien. Tiene que ver con el plan de partido del cuerpo técnico cada jornada. Estoy muy a gusto jugando con dos delanteros, pero también solo en punta. Depende del partido".

Cuesta ganar en el Tartiere. "Nos cuestan los equipos que vienen en bloque bajo. El Castellón te plantea un partido de marcaje individual y tuvimos muchas ocasiones, pero no las metimos. Contra el Almería o el EIbar, equipos que te dejan más espacio, ganamos y jugamos bien. Estamos trabajando para hacer más daño a rivales que defienden más cerrados atrás".

Ventajas de jugar con dos delanteros. "Cuando jugamos Paraschiv y yo necesitamos que el balón llegue al área. Si estamos ahí y no nos meten centros es más difícil".

Recuperados Cazorla, Seoane y Hassan. "Son grandes jugadores y nos dan mucho en cada partido. Con el ritmo de partido van a estar mejor y nos van a dar mucho".

Elogios como uno de los mejores delanteros de Segunda. "No lo valoro mucho porque no me ayuda. Me tengo que concentrar en lo que tengo que hacer dentro del campo. Estar con la cabeza sana, tranquila. Tengo que estar bien física y mentalmente para cada partido. Cuando ves muchas críticas te quedas sin confianza y cuando ves muchos elogios te puedes creer un jugador que no eres. Me centro en mis características y mejorar cada día".