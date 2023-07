Alemao cierra el ataque azul: “Fue uno de los delanteros revelación el año pasado”

Alemao pone la guinda al ataque del Real Oviedo. La llegada del ariete de nacionalidad polaca, aunque haya jugado casi toda su carrera en Brasil, cierra aparentemente la delantera carbayona. Una operación empujada por Jesús Martínez y por el Grupo Pachuca. Futbolista físico, acostumbrado a jugar como referencia única en el ataque, la llegada de Enner Valencia le ha cerrado la puerta en Porto Alegre y se la ha abierto en el Real Oviedo. Juan Manuel Maldonado, que realiza labores de scouting en el Brasileirao para agencias y clubes dibuja un perfil del jugador en Deportes COPE Asturias.

Y lo primero que valora es la línea ascendente en la que está el jugador: “Viene en línea ascendente. Metió un gran salto de categoría del Novo Hamburgo al Internacional, es habitual en Brasil que se vean futbolistas que salten a Serie A. Este año ha perdido protagonismo. Era el delantero suplente de Luiz Adriano, ex delantero del Shakhtar Donetsk y ahora tras la llegada de Enner Valencia, que es la estrella del equipo había quedado como tercer delantero”.

De ahí que se le abra la puerta de salir y ahí ha estado atento el Grupo Pachuca: “Entiendo que es una oportunidad que le ha surgido al Oviedo vía Pachuca. Porque ser delantero de Internacional por segundo año consecutivo entiendo que clubes económicamente más potentes se habrían interesado en él. Me sorprende que el año pasado, habiendo dado gran rendimiento no se hubieran interesado en él grandes clubes. Ha permanecido en Internacional y ahora le surge esta oportunidad en el Real Oviedo”.

Esa fue su gran temporada, la campaña pasada irrumpe en la máxima categoría del fútbol brasileño dejando buenas sensaciones: “Ha estado sobre todo en categorías inferiores. Ha pasado por siete u ocho equipos y eso que tiene 25 años. No ha destacado en Serie A. Su mayor rédito goleador es en Inter el año pasado. Metió el salto desde el Novo Hamburgo y en Internacional fue uno de los delanteros revelación del año pasado. No fue un rendimiento espectacular, pero fue un nombre que me resultó llamativo”.

En cuanto a las características del jugador, apunta a que está acostumbrado a jugar como referencia en punta: “Es un futbolista muy físico. Buen jugador para ser referencia en punta. Parece un poco tosco y limitado técnicamente. Es cierto que no tiene mucha destreza con el balón, pero es más efectivo que bonito a la hora de salir de los regates. También va bastante bien por alto y se maneja muy bien dentro del área. Me gusta más dentro del área que fuera. Va bien al espacio. No es muy veloz conduciendo la pelota, pero sí va conduciendo al espacio muy rápido. Me parece un jugador de referencia para jugar solo en punta. Recibe, abre a bandas y permite a los extremos que lleguen”.