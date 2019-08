Alejandro Rodríguez completa el trayecto

El Liberbank Oviedo Baloncesto podrá presumir esta temporada de contar en su plantilla con un joven de la casa curtido en el club desde la categoría alevín. El alero Alejandro Rodríguez, 'Chuchi', se entrena en Pumarín como miembro a todos los efectos del primer equipo, tras firmar el contrato esta misma semana.

“Están siendo unos días muy especiales. Trabajé desde pequeño para esto. Ahora tengo que trabajar duro y aprovechar la oportunidad”, asegura Rodríguez, el gran protagonista de las últimas jornadas en el baloncesto asturiano. “Sí, me lo esperaba un poco. Vengo de entrenar con ellos desde hace dos temporadas, en dinámica de primer equipo, y este año ha sido el definitivo”, recuerda. Alejandro Rodriguez ha transitado el complejo trayecto desde la cantera asturiana hacia el baloncesto profesional. “Es todo un orgullo estar trabajando con jugadores de tanto nivel”, reconoce.

En la charla en la radio, en el programa 'Deportes COPE Asturias', emerge Yago Bugallo. El primer entrenador de Alejandro en la cantera del OCB le recuerda el trabajo realizado para moderar el carácter de un incipiente ganador. “De pequeño, hasta entrenando, cuando hacía algo mal, me mosqueaba y me ofuscaba. Yago me decía que siguiera hacia adelante, que trabajara en el camino correcto, y me ayudó mucho”, agradece el jugador del Liberbank Oviedo Baloncesto. Para su actual técnico surgen también palabras de agradecimiento: “Javi (Rodríguez) me ha pedido que trabaje duro, que la temporada es larga y habrá oportunidades para todos. Estoy muy contento con él: transmite confianza a los jugadores”.

Ha sido la imagen de la semana. El pasado miércoles, el director general, Héctor Galán, y Alejandro Rodríguez no solo firmaron un contrato, sino la celebración de la llegada a la cima del club del canterano que jugó en todas las categorías del OCB.