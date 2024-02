Alejandro Irarragorri: "Hay rivalidad con el Oviedo, pero fuera del campo debemos construir juntos"

En la mañana de este jueves, a poco más de 48 horas para el derbi asturiano, el Gobierno de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón y el Real Sporting se han unido para firmar el protocolo de apoyo a la candidatura de El Molinón para ser sede del Mundial 2030.

Adrián Barbón, presidente del Gobierno del Principado, Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, y Alejandro Irarragorri, máximo accionista del Sporting, han encabezado a sus respectivas entidades para "unir voluntades" acerca de la posibilidad de que Asturias sea una de las sedes del Mundial de España, Portugal y Marruecos en 2030.

Declaraciones de Alejandro Irarragorri y David Guerra

Tras la firma del protocolo, Alejandro Irarragorri y David Guerra, presidente del Real Sporitng, comparecieron ante los medios de comunicación.

¿Qué conclusiones sacan del encuentro? "Es un día que refleja la unión y la posibilidad de construir un camino maravilloso con Asturias 2030. Es un futuro maravilloso".

Financiación. "Estamos trabajándolo, en conjunto las tres partes. Estamos buscando los estudios que nos hagan comprender el impacto económico para Asturias después de ser sede del Mundial. Estamos trabajando con entidades muy potentes. Esperemos tenerlo definido en las próximas semanas".

Sin compromiso económico por parte de las instituciones. "Creo que no resta puntos, es un tema paralelo. El camino lo estamos siguiendo de la mano. Por un lado, con las autiridades. Por otro, con la Federación Española de Fútbol. Lo que se ha firmado hoy es un compromiso de voluntades. Lo que está muy claro es que solo siendo sede viene la financiación".

¿No es un problema no tener financiación cerrada? "Es depende como lo veas. Preferimos ver el vaso medio lleno a verlo medio vacío. Suena muy difícil, pero para mí es fácil. Si logramos ser sede, lograremos financiación. Está claro lo que tenemos que conseguir".

¿Hay avances con la financiación? "Hay avances. Vamos bien encaminados. Hay que explotar el potencial de Asturias de aquí al 2030 y también a partir de las 2030".

¿Cuál es la respuesta de la Federación Española al proyecto? "Estarán aquí en el derbi. Todos en el mundo del fútbol ven que Asturias debe de ser sede. La simpatía para que Asturias sea sede mundialista en el 2030 es clara y se viene reforzando en todo este camino que estamos recorriendo".

¿Ha habido conversaciones con Oviedo para que sea subsede? "Las conversaciones se han tenido y, seguramente, se requerirán muchas cosas. A nivel de infraestructuras estamos creciendo. El tren, en términos hoteleros... se está inviertiendo mucho ya. Hay rivalidad, pero tiene que ser constructiva. Fuera del campo tenemos una oportunidad para construir y así debemos entenderlo. También la gente en Asturias".

¿Qué piensa Oviedo sobre ser subsede? "La unidad del fútbol asturiano es clara: Asturias quiere el Mundial. En el campo les vamos a querer ganar, tenemos que ser constructivos".

¿De qué se habló en la reunión de Sporting, Oviedo y RFEF? "De lo que se habló fue de lo relevante que sería el Mundial para Asturias. El paso de hoy es muy relevante por la imagen de unidad. El fútbol asturiano va en una misma dirección. No solo Oviedo, también Avilés y el resto de Asturias. Eso lo tiene claro la Federación Española y la Asturiano. Debe de ser beneficioso para todos, a nivel campos de entrenamiento".

Rivalidad fuera del campo; oportunidad para construir fuera. "La rivalidad tiene que quedarse en la cancha porque fuera de ella tenemos una oportunidad de construir. No hay una sola persona en Asturias que no se beneficie de un Mundial en Asturias. ¿Qué nos preguntaríais si no hubiéramos pedido la sede del Mundial? Seguramente nos reclamaríais haber optado a ser sede".

