Albés, consciente del peligro de Borja Bastón: "Si no está, mejor. Si está tendremos que hacer ajustes"

Borja Bastón es uno de los delanteros referencia en la categoría. Ha acortado plazos para sorpresa de todos y finalmente reduce su tiempo de baja. Podrá estar ante el Albacete, como ha confirmado Álvaro Cervera este viernes en la previa. Aunque no para ser titular. El técnico del Albacete, Rubén Albés, ha reconocido que lo mejor para las filas del conjunto manchego era que Bastón no estuviera para el partido de este domingo.

Albés así lo ha manifestado en la previa: "Es un jugador tremendamente peligroso. Aporta goles, trabajo... Es diferencial en la categoría. Si no está yo creo que mejor. No sabemos si llegará o no. Si está tendremos que hacer determinados ajustes, porque es un perfil diferente a Vallejo o Sequeira".

También ha hablado el técnico sobre el Real Oviedo: "Es un equipo que encaja poco y marca poco. Son partidos con pocas ocasiones porque tienen una organización defensiva de mucho nivel. Ofensivamente son capaces de aprovechar situaciones de desequilibrio. Los detalles serán importantes. Trataremos de sacarles del confort de las situaciones donde se sienten cómodos".