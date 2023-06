Alberto Lora, en COPE Asturias: "El ascenso de los guajes fue lo mejor que me ha pasado en la vida"

El 7 de junio siempre es especial para el sportinguismo. Se cumplen ocho años del ascenso de los Guajes en el Benito Villamarín, un ascenso que cambió la historia del club y que salvó a la entidad de una situación muy delicada. Un ascenso que tuvo entre sus protagonistas a un Alberto Lora que ocho años más tarde, precisamente el día que renueva su contrato por un año más con el Marino de Luanco, atiende la llamada de Deportes COPE Asturias para hablar de pasado, presente y futuro en una charla a fondo con el ex jugador del Sporting.

Pasarán los años y seguirás sintiendo algo muy especial cuando recuerdas ese día, ¿no?

"Estaba escuchando el audio que habéis puesto y aquello fue una locura. Pasan los años y siempre será la misma reacción, de una felicidad increíble".

¿Cuál es tu mejor recuerdo de aquel ascenso?

"Sobre todo ver a tanta gente tan feliz. Habéis puesto el audio de Quini. Ver al Brujo así con todo lo que había vivido era increíble, pero la vuelta a Gijón, intentar salir del aeropuerto de Ranón y ver que no podíamos, que tuvieron que acordonar la zona... fue increible y ha sido de lo mejor que me ha pasado en la vida".

¿Qué guardas de aquel día que te hacer recordar la que 'liasteis'?

"La camiseta con la que jugué el día del ascenso la tengo guardada. Ahora vivimos en una sociedad en la que se graba todo con el móvil, pero yo también quería vivirlo yo, no perderme nada. La celebración con el club, con la familia, la vuelta con el bus... Quería vivir eso en primera persona, aunque algo sí grabé para decirle a mis hijos con el paso de los años lo que había vivido su padre".

Has renovado con el Marino. Sigues ilusionado con el fútbol.

"Siempre he dicho que jugaré hasta que me dure la ilusión. A mí me mueve levantarme por la mañana y entrenar con mis compañeros, el día a día. Echaré de menos en el futuro los partidos, pero sobre todo las bromas diarias, mis compañeros, ese día a día me mantiene la ilusión. Mis compañeros me preguntan, en broma, si me pongo nervioso antes de los partidos, pero aún tengo eso en el estómago antes de salir a jugar por querer hacerlo bien, por querer que el equipo gane. El día que pierda eso lo dejaré".

Ese miedo a lo que hay después del fútbol, ¿pesa en la decisión de renovar?

"También pesa dónde estás. Ahora hablamos mucho de Joaquín, que está en la élite de Primera, con una trayectoria increíble y que lo deja. Yo he bajado un par de escalones, pero sí te da cosa pensar qué va a ser de ti mañana. Con tus colegas puedes jugar un partido, pero da cosa saber que ya te queda poquito".

¿Qué quieres hacer después?

"Si te digo la verdad, no lo sé. Hay momentos en que me apetece seguir vinculado al fútbol, pero he visto tantas cosas que no me han gustado... Es todo un negocio y el fútbol se está perdiendo poco a poco. Son todo líos, chanchullos, querer colocar a gente. Aún tengo que decidir lo que tengo que hacer. Ahora estoy alejado del fútbol profesional, pero ves cosas que asustan. Esas injusticias con jugadores, entrenadores, personal del club".

Firmas año a año.

"Sí, el presi me pregunta cómo me veo y yo le digo que sí. Ahora ha llegado Sergio Sánchez y me dicen que quieren que siga. Estoy con la misma ilusión que cuando tenía 19 años así que ha sido fácil renovar".

¿Cómo ves al Sporting?

"Bueno, parece que va a haber una revolución y va a haber gente nueva. Espero que puedan acertar con la planificación de la plantilla y puedan hacer una plantilla competitiva. Espero que no suframos como los dos últimos años. Espero que los socios puedan disfrutar por fin".