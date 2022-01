Alberto García: "¿Djuka? Mejor que el Sporting lo consiga mantener"

Alberto García, ex portero del Sporting, es ahora comentarista. Continúa ligado al fúbtol, el deporte de su vida. Nos habla de su nueva profesión, analiza el momento y el contexto del Sporting además de valorar la situación de Djuka de cara a este mercado de invierno.

Nueva etapa de su vida como comentarista

"Lo difícil para un ex futbolista es sentirse realizado con otro trabajo. Me vuelvo sentir parte de un equipo de trabajo, con un fin. Sigo teniendo mis partidos el fin de semana y no me alejo de lo que ha sido parte de mi vida tantos años. Ilusionado y agradecido de poder vivir esta nueva aventura".

Cómo está viendo al Sporting

"Del Sporting hay que hablar en general, no quedarse con esta dinámica. Los resultados no son buenos, pero hay que hablar del cómputo general. Hay muchas cosas que se me escapan pero desde fuera se ve al Sporting capaz de pelear por muchas cosas. No sólo por lo que ha hecho en Copa, sino porque desde la jornada 4 hasta la 10 ha estado arriba. Tiene varios jugadores del bloque del año pasado que consiguieron ser los menos goleados de la categoría junto a los ascendidos. Todo el mundo lo tiene como un grande, pero es un equipo que está en mala dinámica. Lo hemos visto con el Girona, y nadie descarta que el Sporting pueda volver porque está a tiempo. Tienen capacidad para ello".

Djuka en el mercado de invierno

"Es un futbolista cuya trayectoria en los últimos años lo dice: de cara a portería tiene capacidad para generar goles. Cuando ve portería tiene la habilidad de hacer grandes goles. Hablamos por un delantero que, por número de efectivos del Sporting en esa posición, mejor que el Sporting lo consiga mantener. Cuando hay muchos equipos de Primera que demandan al futbolista, ese buen hacer ya lo está reafirmando. Para estar arriba necesitas jugadores cercanos a Primera. Djuka, por el interés que despierta, está cercano a Primera. Pero hay más jugadores imprescindibles en ese equipo, te lo dice alguien que los ha sufrido. Sacar a Djuka ahora puede ser un golpe. Quizá el mercado no te dé la posibilidad para que la direccion deportiva encuentre a alguien de garantías. Prescindir de Djuka a estas alturas te merma".