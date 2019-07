El Albacete pone condiciones a la salida de Ortuño

El delantero Alfredo Ortuño negocia un acuerdo con el Albacete que le permita incorporarse al Real Oviedo. Pero la operación, de momento, no se presenta sencilla. El Oviedo no se plantea abonar la totalidad de la ficha, mientras que el club manchego insta al jugador a renunciar a una parte considerable de su contrato. El representante de Ortuño intenta firmar un acuerdo con el Albacete que sea satisfactorio para las dos partes.

Los responsables de la dirección deportiva del Oviedo ya han hecho su trabajo: han pactado las condiciones económicas con el delantero y esperan a que él y su agente acerquen posturas con el Albacete. En el entorno del jugador creen que el desenlace se puede alargar. Hasta ahora, la entidad del Carlos Belmonte descarta abonar un porcentaje de la ficha, por lo que Ortuño tendría que renunciar a esa cantidad si desea ser ya jugador azul.

En el Albacete preferirían una rescisión de contrato y no una cesión. Pero el primer planteamiento conllevaría una renuncia costosa para el futbolista murciano. Por ello parte con ventaja la opción de salir cedido, aunque el Albacete mantiene que en este caso tiene que ser Ortuño el que renuncie al dinero al que no haría frente el Oviedo. En el Belmonte no se ven abonando parte del contrato a un futbolista que competiría en un rival de la misma categoría. Así las cosas, el Real Oviedo espera una llamada del representante, que trabaja en un escenario difícil de desatascar, aunque con la confianza de lograr una salida.

Por otro lado, el Oviedo tiene un acuerdo verbal con el lateral derecho Juanjo Nieto. Para que su incorporación sea oficial, antes tiene que producirse la salida de Diegui Johannesson. La dirección deportiva comunicó esta semana a Diegui que existía la opción de fichar a otro lateral para su banda. El futbolista asturiano, único superviviente de la última etapa en la Segunda División B, quiere seguir en el Oviedo, pero el nuevo contexto le obliga a valorar otras opciones donde poder jugar esta temporada.