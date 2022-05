Aitor García. "Hay que hacer borrón y cuenta nueva; nos jugamos la vida"

¿Cuáles son las primeras sensaciones con Abelardo?

"Son muy buenas. Llevo dos días con él pero todos sabemos lo que significa para el Sporting. Nos dice que tenemos que sentir lo que llevamos en el pecho y que vayamos todos a una".

¿En qué incide el Pitu en cuanto a propuesta?

"El sábado se verá, no lo voy a desvelar. Nos dice que tenemos que hacer otras cosas para llevarnos los tres puntos".

¿Qué significa para un jugador ver al pitu en el vestuario?

"Es una alegría y un subidón. Es un tío que siente los colores, es de Gijíon. La trayectoria que tiene el Pitu en el Barcelona y en el Sporting me cogió muy pequeño, pero a cualquiera de nosotros nos gustaría tenerla. Es un subidón que lleve al Sporting por bandera".

¿Qué mensaje os ha transmitido?

"Mensaje de optimismo, de estar todos juntos. No se nos ha olvidado jugar al fúbol, somos el mismo equpo que empezó la temporada. Lo más interno nos lo quedamos para nosotros, pero el mensaje que da de cara al público es sentir lo que llevamos en el pecho".

¿Cómo influye en el partido que el Huesca no se juegue nada y vosotros os juguéis todo?

"Nosotros nos jugamos la vida. Tenemos que comernos el césped, el balón y lo qe se nos ponga por delante porque nos jugamos la vida. Nosotros sí. Ellos no sé qué partido harán pero nosotros tenemos que salir a comernos el campo".

¿Miráis los resultados de otros equipos antes de jugar?

"Me da igual los resultados poque no suelo mirarlo antes de los partidos. Dependemos de nosotros, no dependemos de otro. Si sacamos adelante los partidos, lo que haga el resto me da igual. A nivel personal no es algo que me desconcentre".

¿Cuántos puntos se necesitan para la permanencia?

"No lo sé. Sé que el sábado tenemos que ganar. Y luego Girona, Fuenlabrada... Cuantos más puntos hagamos, antes nos salvaremos".

¿Cómo viste las cosas desde fuera ante el ibiza? ¿Tuvo el equipo intensidad necesaria?

"Desde arriba se ve de otra manera y en el campo de otra. Yo siempre he visto al equipo al 100%. Podremos estar más o menos acertados, pero a nivel personal siempre al 100%. Veo al equipo igual. La clasificación dice que las cosas no están saliendo. Hay que hacer borrón y cuenta nueva. Quedan cuatro partidos con el Pitu y el sábado nos jugamos la vida".

¿Has hablado con el club de tu renovación?

"Me queda un año de contrato. No es el momento de hablar de renovaciones y no es algo que dependa de mí. Ahora mismo hay que estar centrado en sacar esto adelante. Vine a un proyecto para subir a Primera. Ahora no es momento de mirar más allá del sabado porque está siendo un año jodido para todos".