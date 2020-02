Álvaro Vázquez ha visitado este martes el programa Deportes COPE Asturias. El delantero catalán, tras dos victorias consecutivas, quiere más: “El equipo puede dar mucho más, yo puedo dar mucho más”. Vázquez ve al equipo “por el buen camino, pero a nivel interno hay que tener calma”. “Ahora somos un equipo más sólido, estamos concediendo menos; hay pocas fisuras, nos juntamos mucho, hacemos un repliegue muy intensivo, no dejamos espacios y no concedemos”, observa sobre la mejoría del Sporting.

“El míster nos ha recalcado hoy que si no ganamos, volverán a entrar las dudas. Que viene un partido muy importante, que habrá mucha gente del Sporting, que hay que conseguir esa victoria. Que no hay motivos para relajarse. Djukic es muy tajante y directo”, explica Vázquez sobre la primera charla semanal del técnico serbio. “Tal y como habla en rueda de prensa se dirige también a nosotros. Lo de los 'figuritas' o el 'esmoquin', tal cual, nos lo dijo la semana pasada”, recuerda.

“Soy Tauro, soy cabezón con mis decisiones”. La respuesta sirve para explicar su continuidad en Gijón el pasado mes de enero. “Al llegar Djukic, hablé con él; me dijo que quería que fuera importante para el equipo. Nunca me he arrepentido de venir al Sporting”, asegura.

Álvaro mira en primer plano a Ponferrada y de reojo al derbi. “Espero marcar al Oviedo”, afirma, como ya hizo con el Zaragoza. Sobre el máximo rival apunta que “está en una situación complicada”. “Tenemos que mirar a nosotros mismos. Vamos a ir como si fuera un partido único, No pude jugar en el Tartiere. Pero me han dicho que ni por asomo es parecido (en El Molinón) a cómo se vivió allí, que es mucho más intenso aquí y que lo voy a flipar”, destaca.

Del partido contra el líder destaca, precisamente, el ambiente. “Me sorprendió mucho el ruido, el grito de victoria cuando el árbitro pitó. Estaba presionando a los defensas y al portero, escuché un grito, no escuché ni el pitido final, me giré y vi que era el final del partido”, rememora.

El delantero rojiblanco se muestra feliz en Gijón. “Siempre he recibido muestras de cariño”, agradece en claro contraste con su último año en Zaragoza, donde marcó goles para la permanencia del equipo maño, pero con ruido continuo en las redes sociales. “Parece que de Álvaro es fácil hablar mal en las redes. Aficionados de otros equipos intentaron criticarme en cuanto llegué aquí. Pero cuando la gente me conoce se da cuenta de cómo soy”, advierte, a la vez que reconoce que es un tipo querido en el vestuario de Mareo.

En la entrevista en el Bar Deportivo Carling Goal también se suceden algunos nombres propios de la plantilla. Por un lado, su compañero de habitación, Javi Fuego. “Antes de que me llamara el Sporting, tuve una charla con Javi, que me preguntó si me había llegado algo. Yo tenía otras opciones. Él me adelantó (el interés del Sporting)”. Vázquez, que mantiene una gran relación con Djurdjevic, se adentra en el momento personal del serbio. “Hablo mucho con Djuka. El viernes, tras mi gol, me dio un abrazo nada más entrar al vestuario. Es muy introvertido, serio, trabajador. Es muy temperamental, peca de ese ansia con los árbitros. En nuestras conversaciones le suelo decir que esté tranquilo, pero es muy difícil, es puro fuego”.