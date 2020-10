"Ahora estoy con la familia, con los amigos; es lo que necesitaba"

Tras seis temporadas, Míchel Marcos Madera ha vuelto a disputar un partido oficial en una competición española. El nuevo futbolista del Marino debutó en Los Pajaritos el pasado fin de semana y reafirma su decisión de regresar a casa para seguir jugando. “Quería estar cerca de los míos”, ha repetido en varias ocasiones este jueves en Deportes COPE Asturias. El jugador de Pola de Lena admite que quería volver tras todo lo que ha rodeado a la crisis sanitaria de los últimos meses. “Sufrí un poco entre marzo y junio. En Bakú he disfrutado mucho, he estado contento, pero con todo lo que rodea al coronavirus me he vuelto un poco más nervioso. Ahora estoy aquí, con la familia, los amigos, es lo que necesitaba”, admite.

La del Marino de Luanco es su primera experiencia en Segunda B. “Es un reto para mí, hay equipos buenos. Es interesante con este nuevo formato”. Lo que sí reconoce Míchel es haber mirado la fecha de su vuelta a Mareo para jugar ante el Sporting B. Será el 13 de diciembre. “Tengo ganas de volver a ver a gente que te han tratado bien en el pasado”. Tras la llegada de Míchel a Miramar, el sentimiento rojiblanco está más presente que nunca en ese vestuario con futbolistas como Luis Morán y Lora. “Hay jugadores que estuvimos en el Sporting, que queremos a ese club. Están en una racha buena, que no bajen el ritmo para devolver el club al sitio al que merecen”, concluye.