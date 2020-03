"Ahora el calendario del tenis no me preocupa"

El tenista asturiano Pablo Carreño vive su particular confinamiento en Barcelona. Se entrena en casa sin poder coger una raqueta. Desde allí sigue las cancelaciones deportivas que también afectan al tenis profesional. Por ejemplo, el aplazamiento de Roland Garros al mes de septiembre.

“Los cambios unilaterales de fechas no son la mejor solución, pero ahora eso no está entre mis preocupaciones. Lo único importante es salir de esta situación lo antes posible. Para ello, tenemos que quedarnos en casa y evitar los contagios”, ha contado al canal de televisión 'Teledeporte'. “Ya habrá tiempo de pensar en el calendario. Ahora, para mí no es ninguna prioridad”, ha sentenciado el tenista gijonés.