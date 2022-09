Agustín Lleida: "El reto del Oviedo es muy atractivo; vamos a disfrutar mucho"

El Real Oviedo está acometiendo los primeros cambios estructurales tras la llegada de Pachuca. Uno de ellos ha sido la llegada de Agustiín Lleida al puesto de director general. Hombre de confianza de Pachuca, con quien trabajó en México antes de saltar a Costa Rica, se vuelve a unir ahora al entramado azteca para incorporarse al Real Oviedo. Ya está en la ciudad y ha sido presentado este mediodía en el Carlos Tartiere.

Después de varios años en el fútbol latinoamericano, Lleida aseguró estar preparado para el puesto: "Sé lo que significa Oviedo, lo he visto desde hace muchos años. Hace 12 años me fui a trabajar con Pachuca siempre con el deseo de volver y nada mejor que hacerlo aquí y de la mano de Pachuca. Pueden esperar mucho trabajo y lealtad a la institución. Sé la responsabilidad que tengo y desde ya me ingreso a esta estructura con la mejor predisposición".

Desde que estuvo en México, Lleida ha acumulado experiencia en diferentes áreas: "He pasado por casi todos los puestos. Llegué a Pachuca y fui preparador físico, luego director de ciencia y deporte, luego pasé como adjunto a la dirección deportiva, después director de fútbol base en Costa Rica. Me tocó diseñar una ciudad deportiva, pasé a ser director deportivo y a hora director general. He tenido relación con todas las áreas de la zona deportiva, por eso tendré quizá más relación con el área deportiva, pero teniendo contacto con todas las áreas".

Todavía no quiso concretar cuáles serán sus labores fundamentales, que irá definiendo en los próximos días: "Me he puesto a disposición del presidente. Me tocará trabajar en todas las áreas. Hay algunas que tenemos que enfocarnos de manera más inmediata, pero estoy al servicio de todas las áreas del club. Funcionaremos cómo funciona el orden de jerarquía en cualquier institución. El presidente es la cabeza del club y a partir de ahí dando espacio a cada director de área y tratando de tomar las mejores decisiones".

Uno de los pilares de Pachuca en sus proyectos siempre es el trabajo de cantera. Lleida se encargó de diseñar la ciudad deportiva del último proyecto en el que trabajó, en Costa Rica, por lo que acumula experiencia también en este sector: "El modelo Pachuca siempre va pegado a la cantera. Se le da mucha importancia a esta área. En los clubs donde ha estado Pachuca ha sacado muchos réditos a nivel de jugadores y ventas. Va a ser algo que siempre es muy importante para el grupo. Seguramente con Martín y Jesús habrá objetivos de crecer a nivel de infraestructuras. Se presentó un proyecto para el estadio y seguramente se pueda valorar a medio plazo el crecimiento a nivel de infraestructura en la ciudad deportiva".

El martes tiene la primera reunión con LaLiga, desempeñando un puesto para el que fue elegido por Pachuca "Siempre hemos tenido mucha relación. Llegué hace doce años y estuve siete años con ellos, con la intensidad que tiene Pachuca. Tengo muy buena relación con ellos. Me fui cuatro años y medio, pero siempre he estado muy ligado a Pachuca. Me llamó Martín y me dio la posibilidad. También hablé con Jesús. Sé lo que es Oviedo. Era imposible decir que no a un proyecto como el que tenemos aquí".