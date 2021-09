"Es agradable que opinen bien de nuestro trabajo"

Es la previa de la sexta jornada de Liga. El Sporting visita uno de los campos más complicados de la categoría, Ipurúa, pero lo hace desde el liderato. El técnico, David Gallego, analiza al Eibar y otros aspectos.

¿CÓMO HA IDO LA SEMANA?

"La semana ha sido francamente buena, como todas. Es un grupo de jugadores que entrenan al ciento por ciento.Queremos generar un hábito para el fin de semana. Disponemos de todos y tenemos más posibilidades. Más fuertes nos hace".

¿MAYOR RETO?

"Es un rival buenísimo. Tiene un potencial espectacular. Es un equipo que ha sido capaz de pagar cuatro o cinco traspasos, con potencial económico. Tiene una gran plantilla, un gran entrenador y una gran propuesta. Es un candidato a estar entre los dos primeros clasificados. Viene de una buena dinámica en los últimos partidos. Cambiaron la estructura inicial y les dio buen resultado. Es un equipo rico".

¿PESA PRESIÓN DEL LIDERATO?

"Es muy agradable que opinen bien de nuestro trabajo, pero no me dice nada. Hemos hecho las cosas bien durante cinco jornadas. El equipo no se cree nada ni tiene presión. Tenemos una gran ilusión por competir cada semana. El día a día nos va a decir dónde vamos a estar. No nos creemos ni mejores ni peores que nadie".

CATEGORÍA DURA

"Hay mucha igualdad. Un equipo que es capaz de ganar a la Real B, con un 0-3 en la primera parte, dice mucho del potencial. Por encima de los resultados, está la propuesta del Eibar. Para mí es uno de los equpos más completos de la categoría".

¿QUÉ LE PASA A CHRISTIAN RIVERA?

"Ha estado mucho tiempo parado, sin continuidad. Tiene que ir cogiendo su ritmo en cuanto a sensaciones, para encontrarse cómodo y fuerte. Ha tenido molestias. Es un jugador que, si para una semana, le cuesta arrancar. Hay otra cosa, que los compañeros están bien. Estamos contentos con la actitud de Christian, lo que hace es que el que está jugando, viendo como está entrenando el que no juega, puede mantener su nivel. Tiene que seguir trabajando y esperar su momento".

COLUMNA VERTEBRAL DEL AÑO PASADO IMPORTANTE PARA BUEN INICIO

"Lo hicimos bien porque las circunstancias se dieron. El equipo compitió bien y los pequeños detalles nos han ayudado, al igual que este año".

AUMENTO TIEMPO AÑADIDO EN LOS ÚLTIMOS ENCUENTROS

"Ni me gusta, ni me disgusta. No va a depender de mí. No me genera ningún tipo de distorsión".

BABIN Y PUMA RODRÍGUEZ, ¿CÓMO ESTÁN?

"Están los dos al ciento por ciento para, que si los necesito, poder disponer de ellos. Lo de Babin fue un proceso que estaba estipulado para ir cuidando su rodilla. Puma, el primer día estuvo un poco más cansado por el tema horario, pero está francamente bien".

IPURÚA, MALOS RECUERDOS PARA EL SPORTINGUISMO

"Tengo las mismas ganas de ganar en todos los sitios. El equipo ha entrenado francamente bien para competir. Yo vivo de hoy, y tenemos que hacer un partido rozando la perfección para tratar de ganar de allí. En eso centro las energías".