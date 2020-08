Un agosto sin el Sella

Este sábado no sonará el himno de Asturias, tampoco se recitarán los famosos versos de Dionisio de la Huerta. No habrá pregón. Ni cientos de palistas remando desde Arriondas hasta Ribadesella con el objetivo de convertirse en los reyes del descenso. La COVID-19 ha podido con una de las pruebas más emblemáticas del verano, el Descenso Internacional del Sella. El presidente del Comité Organizador, Juan Manuel Feliz, se ha pasado por Deportes COPE Asturias para comentar sus sensaciones en un agosto tan atípico. “Sentimos extrañeza a lo largo de toda la semana. Los días antes del descenso se vive en todos los alrededores un ambiente sellero, con piragüistas de muchos países entrenando para bajar el sábado, turistas que quieren vivir de cerca las piraguas. Este año no va a poder ser...”, lamenta Feliz.

A la organización le han llegado infinidad de mensajes de apoyo. “Nos llegan de palistas que sueñan con venir al Sella y ganarlo, de personas que son estrellas del piragüismo... hemos recibido mensajes de Argentina, donde el Río Negro está hermanado con el Sella, de Australia, que nunca falla en esta prueba, de Sudáfrica, una de las naciones que ganó en varias ocasiones el Descenso. Y no solo de lejos, en Asturias esto se vive de forma especial”, admite el presidente del Comité Organizador.

No habrá ningún homenaje. Ningún acto relacionado con el Descenso. Ni siquiera los miembros del CODIS se reunirán. “Ya tendremos ocasión de hacerlo cuando pase esto, como hacíamos otras veces. Cuando terminaba el Descenso, nos reuníamos de una manera relajada semanas después. Ahora no queremos hacer nada que tenga que ver con una pequeña o mediana convocatoria”, explica Juan Manuel Feliz.