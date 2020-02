Y la afición, ¿qué opina?

Los aficionados del Real Oviedo entran en la tienda oficial de la calle Caveda a por sus localidades de acompañante para el domingo. Al salir, un micrófono de Deportes COPE Asturias examina el estado de preocupación de la hinchada azul.

Las opiniones de los seguidores se acumulan en la radio: "Veo muy difícil que nos salvemos", "la directiva se equivocó desde el verano", "los jugadores no ponen una buena actitud", "creo que el equipo está a tiempo y se va a conseguir", "hay equipo para seguir en Segunda", "me preocupa todo: me veo en Segunda B", "la gestión es lo que cuenta y se lleva haciendo mal desde el inicio", "ojalá me equivoque pero pinta muy mal", "nos vamos a salvar, hay buena plantilla y nos haremos fuertes en casa", "cuando el domingo salgan a calentar, habrá algo de enfado, pero después se animará desde el primer minuto".